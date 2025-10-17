欧州のエンタープライズファイル同期・共有市場は年平均成長率22.45%で急成長し、2032年までに124億9000万米ドルに達すると予測

欧州のエンタープライズファイル同期・共有市場は年平均成長率22.45%で急成長し、2032年までに124億9000万米ドルに達すると予測