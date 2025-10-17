今年もこの季節がやってきた！ 秋冬限定「プレミアムマイルドブレンド」10月24日発売 冬ギフトは11月1日より店頭にて承り開始
株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップにおいて、2025年10月24日（金）より「プレミアムマイルドブレンド」を数量限定で発売します。
また、11月1日（土）よりご注文承りを開始する「冬ギフト」では、プレミアムマイルドブレンドを使用したギフトセットを複数ラインナップいたします。ドトールのこだわりが詰まった、「ドリップカフェ プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り」やプレミアムマイルドブレンドとゲイシャブレンドを詰合せた「ドリップカフェ2種詰合せ30袋入り」を数量限定でご用意しました。
11月30日（日）まで、宅配でお届けの場合10％OFFとなるおトクな早割期間です。お世話になった大切なあの方へ贈るギフトや、ゆっくり過ごすご自宅用にぜひご利用ください。
10月24日（金）新発売
季節限定の商品ながらレギュラー商品に負けない人気の「プレミアムマイルドブレンド」。今年も、最高等級豆※を100％使用し、コーヒーの原種であるティピカ種が含まれる、メキシコ プルマエリアの豆をブレンドしました。炭火焙煎で引き出した、甘味と香ばしさをお楽しみください。
※コーヒー生産国輸出規格最上位豆
【商 品 名】プレミアムマイルドブレンド
【価 格】コーヒー豆（200ｇ） 1,360円（税込）
ドリップカフェ（5パック入り）560円（税込）
【生豆生産国】ブラジル、メキシコ、他
【焙 煎 度】中深煎り（ハイロースト）
【特 長】豆本来の甘味を炭火焙煎で引き出しました。やわらかな口当たりと、まろやかな味わい。ビスケットのような香ばしさと、コクのある甘味が口いっぱいに広がります。
※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。
※数量限定のため、商品がなくなり次第販売終了いたします。
11月1日（土）「冬ギフト」承り開始
【数量限定】
商品名：ドリップカフェ
プレミアムマイルドブレンド詰合せ20袋入り（PD-635）
店頭お渡し価格：3,100円（税込）
宅配価格：3,800円（税込／送料込）
毎年ご愛顧いただいている「プレミアムマイルドブレンド」。この季節にしか楽しめない特別なコーヒーを詰め合わせたギフトは、大切な方への想いをしっかりと伝えられる商品です。
【数量限定】
商品名：ドリップカフェ 2種詰合せ30袋入り（PD-655）
宅配価格：5,400円（税込／送料込）
「プレミアムマイルドブレンド」と、希少なゲイシャ種を使用した「香り華やぐゲイシャブレンド」。贅沢な味わいを楽しめる珠玉の組み合わせを、大切な方への贈り物にどうぞ。
※こちらの商品は宅配のみとさせていただきます。
<ご注文承り期間> 2025年11月1日(土)～2026年１月15日(木)
<早割期間> 11月1日(土)～11月30日(日)の期間中、宅配でお届けの場合のみ通常価格の10％OFFになります。
<取扱商品>ドリップカフェ・レギュラーコーヒー・インスタントスティック・スイーツ・リキッド
※冬ギフト商品のその他ラインナップは、11月1日（土）より（https://www.doutor.co.jp/dcs/service/gift.html）にてご確認いただけます。
※ご注文は、各店舗にて承ります。店内のリーフレットまたはブランドサイトで詳細をお確かめの上、「ご進物ご注文承り票」にご記入いただき、店舗スタッフにお申し付けください。
※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。
※数量限定商品はなくなり次第販売を終了します。
※画像はイメージです。
