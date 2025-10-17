2025年11月28日～2026年1月18日まで開催特別展「知られざる奈良一刀彫の始祖　岡野松壽」

なら工藝館（指定管理者 小学館集英社プロダクション共同事業体）(https://nara-kogeikan.city.nara.nara.jp/)所在地：奈良市阿字万字町1-1（10時～18時 入館は午後5時半まで）

本展では、奈良の伝統工芸「奈良一刀彫」の始まりを築いた岡野松壽家に焦点を当て、「奈良一刀彫」の魅力に迫ります。

「奈良一刀彫」を初めて知る方にはその世界に触れる機会を、すでに親しんでいる方には新たな発見とさらなる魅力を感じていただける展示を目指します。

岡野松壽家の作品が一堂に会する展示は今回初めて。時代を超えて受け継がれる技術の高さと、作品が放つ凄みを、ぜひ会場でご体感ください。

開催期間：2025年11月28日（金）～2026年1月18日（日）

開館時間：10時から18時（入館は17時30分まで）

休館日：毎週月曜日 (その日が祝日の場合は開館)

祝日の翌日 (その日が土・日・祝日にあたるときを除く)

年末年始 (12月26日～翌年1月5日)

入館料：無料

主催：なら工藝館（指定管理者 小学館集英社プロダクション共同事業体）

協力：宇賀志屋文庫



▽詳細はこちら https://nara-kogeikan.city.nara.nara.jp/

【展示内容】

岡野松壽家は、江戸初期から明治終わり頃まで活躍し、奈良人形／奈良一刀彫制作の基礎を築いた職人一家です。初代・岡野松壽は「平右衛門」とも呼ばれ、奈良の西大門に住む檜物師（檜や杉などで曲げ物を作る職人）でした。

その技術と様式は代々受け継がれ、岡野家は十三代にわたって「松壽」の名を襲名し、奈良一刀彫の宗家として技法を伝承しました。

特に九代目（保伯）と十代目（保久）は名工として知られ、能人形や雛人形、鹿の香合などを制作し、芸術性を高めました。

また、岡野松壽家は「春日有職（かすがゆうそく）」を名乗り、格式ある職人一家でした。

近世に活躍した岡野松壽一家の作品を展示

・古式奈良人形 八代松壽以前製作されたと思われる奈良人形

・名工として知られた九代松壽（保伯）と十代松壽（保久）の作品

名匠森川杜園が作品を研究したとも言われている

現在の奈良一刀彫へと通ずる独自の造形美を発展

・十二代松壽（惟孝）の作品

九代十代松壽の流れを汲みつつ伝統を重んじた

・十三代松壽（保徳）の作品

・岡野松壽家活躍の時代の作品

【イベント】※詳細は後日当館WEBサイトにて告知

・展示解説

・奈良一刀彫実演＋道具解説

<お問い合わせ>

なら工藝館（指定管理者 小学館集英社プロダクション共同事業体）

所在地：〒630-8346 奈良県奈良市阿字万字町1-1

電話番号：0742-27-0033

メールアドレス：nakamura‐kirara＠shopro.co.jp

開館時間：10時から18時（入館は17時30分まで）

休館日：毎週月曜日 (その日が祝日の場合は開館)、

祝日の翌日 (その日が土・日・祝日にあたるときを除く)

年末年始 (12月26日～翌年1月5日)