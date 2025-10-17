- PRANK PROJECT 阪急うめだ本店 OPENのお知らせ

株式会社 PLAY PRODUCT STUDIOFaux Fur Short Coat \39,600 JPY

“MIX MATCH ELEGANCE”

常識に縛られない洗練された大人女性に向けて

『意外性』と『品の良さ』をMIXさせた上質なNEW MODE BRAND

常識に縛られない洗練された大人モードブランド。

国内第5店舗目となる関西地区初の百貨店出店!!

PRANK PROJECT 阪急うめだ本店のオープンを記念して

阪急うめだ本店にて税込\20,000以上の商品をお買い上げ頂いた方へ

PRANK PROJECTオリジナルノベルティアイテムをプレゼント!!

（無くなり次第終了となります）

PRANK PROJECTオリジナルノベルティ

上質な空間の中にも遊び心のあるMIX MATCHブランド

PRANK PROJECTの世界観をどうぞお楽しみください!!

-店舗情報-

PRANK PROJECT 阪急うめだ本店 店内画像PRANK PROJECT 阪急うめだ本店 店外画像

◼︎店舗名 PRANK PROJECT 阪急うめだ本店

◼︎OPEN日 10月31日（金）

◼︎営業時間 AM 10:00- PM 8:00

◼︎アドレス 〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町８番７号 4階 コンテンポラリー

◼︎URL / prank-project.com

◼︎INSTAGRAM / prankproject_official

株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO

会社名：株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO

オフィス：東京都渋谷区神宮前2-22-16 新光第二ビル6F

設立 ：2018年7月24日

代表取締役：菅井隆行

業務内容：商業（小売業）