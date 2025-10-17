- PRANK PROJECT 阪急うめだ本店 OPENのお知らせ -
会社名：株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO
Faux Fur Short Coat \39,600 JPY
“MIX MATCH ELEGANCE”
常識に縛られない洗練された大人女性に向けて
『意外性』と『品の良さ』をMIXさせた上質なNEW MODE BRAND
常識に縛られない洗練された大人モードブランド。
国内第5店舗目となる関西地区初の百貨店出店!!
PRANK PROJECT 阪急うめだ本店のオープンを記念して
阪急うめだ本店にて税込\20,000以上の商品をお買い上げ頂いた方へ
PRANK PROJECTオリジナルノベルティアイテムをプレゼント!!
（無くなり次第終了となります）
PRANK PROJECTオリジナルノベルティ
上質な空間の中にも遊び心のあるMIX MATCHブランド
PRANK PROJECTの世界観をどうぞお楽しみください!!
PRANK PROJECT 阪急うめだ本店 店内画像
PRANK PROJECT 阪急うめだ本店 店外画像
-店舗情報-
◼︎店舗名 PRANK PROJECT 阪急うめだ本店
◼︎OPEN日 10月31日（金）
◼︎営業時間 AM 10:00- PM 8:00
◼︎アドレス 〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町８番７号 4階 コンテンポラリー
◼︎URL / prank-project.com
◼︎INSTAGRAM / prankproject_official
株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO
会社名：株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO
オフィス：東京都渋谷区神宮前2-22-16 新光第二ビル6F
設立 ：2018年7月24日
代表取締役：菅井隆行
業務内容：商業（小売業）