ダイアン・津田篤宏さん、文芸評論家・三宅香帆さん、漫画家・森田まさのりさんからコメント到着！　「成瀬あかりシリーズ」完結編『成瀬は都（みやこ）を駆け抜ける』は12月1日発売！

２０２３年３月に刊行され、２０２４年本屋大賞、坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞した宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』。続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせて累計発行部数１５０万部を突破したベストセラーシリーズの最新刊にして完結作が、１２月１日に新潮社より発売されます。作品をお読みくださったダイアン・津田篤宏さん（お笑い芸人）、三宅香帆さん（文芸評論家）、森田まさのりさん（漫画家）からコメントが到着しました。

各界で活躍する、滋賀・京都にゆかりのあるお三方からのコメントはこちらです！

この子やっぱりおもろいな！ 成瀬の大学生活はゴイゴイスー！

――ダイアン・津田篤宏さん（お笑い芸人）

成瀬がいてくれる京大生活を体験できて、嬉しかった！ ありがとう成瀬！

――三宅香帆さん（文芸評論家）

読んでて無性に成瀬の顔を描いてみたくなった。小説読んでこんなの初めてかも！

――森田まさのりさん（漫画家）

お三方が太鼓判を押す『成瀬は都を駆け抜ける』、発売をお楽しみに！

物語の舞台は京都。滋賀県立膳所高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬と、新たに出会う個性豊かな仲間たち、そして『成瀬は天下を取りにいく』からおなじみの登場人物らが、千年の都で躍動する物語が描かれます。

■著者コメント

成瀬あかりシリーズはこれで完結です。『成瀬は天下を取りにいく』と『成瀬は信じた道をいく』はたくさんの方にお読みいただき、わたし自身もいろいろな経験をさせていただきました。『成瀬は都を駆け抜ける』は成瀬あかりとそれを取り巻く人々の魅力がたっぷり詰まった一冊になっています。どうぞお楽しみに！

■内容紹介

唯一無二の主人公、膳所から京都へ！ 令和最強の青春小説シリーズ堂々完結！

高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬あかり。一世一代の恋に破れた同級生、達磨研究会なるサークル、簿記YouTuber……。新たな仲間たちと出会った成瀬の次なる目標は“京都を極める”！ 一方、東京の大学へ進学した島崎みゆきのもとには成瀬から突然ある知らせが……!? 最高の主人公に訪れる、究極のハッピーエンドを見届けよ！

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

１９８３年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。２０２１年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞し、２０２３年に同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。２０２４年本屋大賞、坪田譲治文学賞など多数受賞し、続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせてシリーズ累計発行部数１５０万部を突破。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■書籍データ

【タイトル】 成瀬は都を駆け抜ける

【著者名】 宮島未奈

【発売日】 2025年12月1日

【造本】 四六判ソフトカバー

【定価】（税込）1870円

【ISBN】 978-4-10-354953-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354953/

特設サイトはこちら！ :https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/