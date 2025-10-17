【iBasso Audio】「R2R+1bit」２つのDACテクノロジーを1台に搭載した、ポータブルデュアルディスクリートDAC/AMP『D17 ATHERIS』を10月24日(金)より発売開始。

株式会社MUSIND17 ATHERIS

株式会社MUSINは「iBasso Audio」から、R2R+1bitデュアルDACアーキテクチャを採用し、2つのフラッグシップDACテクノロジーを1台に搭載した、新たなポータブルDAC/AMP「D17 ATHERIS」を2025年10月17日(金)より予約を開始し、2025年10月24日(金)より販売を開始いたします。

R2R+1bit デュアルDACアーキテクチャ

『D17 ATHERIS』の最大の特長は、2つのフラッグシップDACテクノロジーを1台に搭載しているデュアルDAC構成を採用しているという点です。

『R2R DAC』は、自然で繊細でありながら、アナログライクで味わい深い高品質なサウンドをお楽しみ頂けます。

『自社開発1bit DAC』は、楽曲の豊かなディテールと高解像度サウンドにより、爽快感あふれるリスニング体験を提供します。

これらのDACは、設定項目『DAC Mode』から『OS/NOS/SD』の３つのモードで切り替えることが可能です。

アーキテクチャR2R DAC 4chフルバランスシンメトリックアーキテクチャR2R DAC

D17は4chフルバランスシンメトリックR2Rアーキテクチャを採用し、許容誤差0.0001の厳選された超精密フィルム抵抗器を284個採用して設計されています。

自社開発ハードウェア抵抗補償回路技術と、ソフトウェアによる補正アルゴリズムを搭載したD17は、R2Rモード時にTHD+N：-104dBを達成し、R2Rデバイスの中では数多のフラッグシップR2Rデバイスと肩を並べる、類まれなる性能を実現しています。

64枚のPWM-DAC1bitアーキテクチャ

1bitモードでは【L+、L-、R+、R-】それぞれのチャンネルに16EのPWM-DACを備えた、合計64枚のディスクリートPWM-DAC回路を採用しています。このPWM-DAC回路群の「配線遅延」を最新のFPGA-Master3.0テクノロジーによって補正し、I/Oレイテンシが正確に制御されることで厳密にDACへと完全な同期を叶え、サウンドの緻密さと解像度を大幅に向上しています。

64枚のPWM-DAC1bitアーキテクチャFPGA Master 3.0 テクノロジー 高精度制御・クロック生成FPGA Master 3.0 テクノロジー

D17はiBasso独自開発のFPGA-Master 3.0を搭載しており、Accusilicon製フェムトクロック水晶発振器を2個搭載し、ピュアで安定した高精度クロックソースを確保しています。

ナノ秒レベルの高精度制御とリアルタイムクロック生成技術により、R2R DACと1bit DACを同時に補正し、クロックジッターと歪みを極限まで低減します。

極めて精密なサウンドを再現性を実現し、楽曲の細部まで忠実に再現することが可能です。

デュアルNutube 6P1真空管 4chフルバランスアンプ回路、驚異的な駆動能力

D17に搭載された2本のNutube 6P1真空管のアノードには、24V高電圧電源設計を採用することで、増幅回路の優れた線形特性を叶え、サウンドに真空管特有のまろやかな風味と温かみのある質感を付与しながらも、ダイナミックな質感を実現しています。

高性能なTI製バッファ「BUF634A」と組みわせることで、安定したパワフルな電源供給を実現し、D17は32Ω負荷時で1200mW+1200mWという高出力を発揮します。

これにより、各種フラッグシップクラスヘッドホンや高インピーダンスヘッドホンを駆動することができます。

24段4セクションステップアッテネーター アナログ＆デジタルボリュームコントロール

D17は、アナログ(アンプ)とデジタル(DAC)の個別ボリュームコントロールをサポートしています。

アナログボリュームにはiBasso自社開発24段4ステップアッテネーターを使用し、従来のステップアッテネーターの10分の1のサイズで開発されたこのアッテネーターは、ボリューム制御による音質の悪影響を排除し、チャンネル間アンバランスは±0.1dB以下と、リスニング体験にも優れたアナログボリュームです。

デジタルボリュームコントロールは、高性能DSPモジュールにより制御され、DACボリュームを自由に制御することができ、アナログとデジタルの複合制御ができることでデジタルボリュームのデメリットを払拭しながらも、リスニングに最適かつ、精密なボリュームコントロールが可能になっています。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/Importbrands/1214.html

入力

USB-C（DATA）：PCM768kHz/DSD512対応

3.5mm同軸：PCM768kHz/DoP256対応

3.5mm光：PCM 192kHz/DoP128対応

出力

4.4mmバランスPO、4.4mmバランスLO

3.5mmシングルエンドPO、3.5mmシングルエンドLO

DAC Gain：High / Low

AMP Gain：High / Low

DACボリューム：0 ～100

アナログボリューム：1～24

電源：USB-C（充電）：5V/2AおよびQC3.0急速充電対応

充電時間：約3時間

連続使用時間：約15時間

サイズ：145mm×86.3mm×31.6mm

重量：470g

音声仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/162_1_f85dd1afeddabd697a6741434c79be65.jpg?v=202510171157 ]

※その他の仕様は製品ページ（詳細ボタン）よりご確認ください。

製品情報 iBasso Audio【D17 ATHERIS】

販売スケジュール

予約受付開始日：2025年10月17日（金）

販売開始日：2025年10月24日（金）

価格情報

通常税込販売価格：265,320円（税込）

製品ページ

取り扱い元

株式会社MUSIN

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ダイレクトショップ

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)