株式会社コメリが設立したＮＰＯ法人コメリ災害対策センターと、神奈川県 寒川町との「災害時における物資供給に関する協定」のご案内

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、災害発生時に必要な物資を必要な場所に供給することを目的とし「NPO法人コメリ災害対策センター（理事長：捧 雄一郎）」を2005年９月に設立しました。

設立以来20年、全国各地の自治体等と災害時における物資供給に関する取り組みを行い、全国の６割を超える自治体等と協定を締結するに至りました。

この度、ＮＰＯ法人コメリ災害対策センターと神奈川県 寒川町（さむかわまち）は「災害時における物資供給に関する協定」を10月24日（金）に締結いたしますので下記のとおりご案内申し上げます。この協定をもちまして、協定締結数は1,192件となります。

■ 日 時 2025年10月24日（金）14:00～

■ 場 所 寒川町役場

■ 出 席 者 寒川町 町長 木村 俊雄 氏

NPO法人コメリ災害対策センター 常務理事 西室 幸徳

＜沿革＞

2004年 コメリ創業の地を新潟・福島豪雨（7・13水害）、新潟県中越地震が襲う。店舗復旧、

被災者への物資供給を急ぎ、災害対策の重要性、広域かつ組織的仕組みの必要性を痛感

2005年９月 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター設立

2006年２月 自治体との災害時の物資供給に関する協定締結を開始

2006年３月 コメリの各流通センターに物資の備蓄を開始

2007年７月 災害時における物資供給を開始（中越沖地震、新潟県）

2010年５月 家畜伝染病防疫作業への物資供給を開始（口蹄疫、宮崎県）

2023年１月 1,000件目の協定締結(静岡県伊豆の国市)

＜物資を供給した主な災害＞

中越沖地震（2007年７月）、東日本大震災（2011年３月）、御嶽山噴火（2014年９月）、熊本地震（2016年４月）、九州北部豪雨（2017年７月）、大阪府北部地震（2018年６月）、西日本豪雨（2018年７月）、房総半島台風(台風15号)（2019年９月）、東日本台風(台風19号)（2019年10月）、鳥インフルエンザ（2022年10月～）、能登半島地震（2024年１月）、奥能登豪雨（2024年９月）他多数

＜供給した主な物資＞

〇避難所運営 携帯用トイレ、ニトリル手袋、使い捨て食器、 生理用品、保温シート

〇ライフライン ペットボトル飲料水、 水缶、 ＬＥＤ ライト、乾電池、ガソリン携行缶

〇応急・復旧用品 ブルーシート、土のう袋、 スコップ、カラーコーン、一輪車、軍手

〇仮設住宅向け 寝具、マットレス、ケトル、鍋、食器、バケツ、ホウキ、 トイレブラシ

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,227店舗(2025月9月30日現在)

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府7、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26