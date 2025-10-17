コンバースより、日本の文化や都市をテーマにしたJAPAN EXCLUSIVEのスペシャルなオールスターが登場

コンバースジャパン株式会社

「地域限定」モデルや、日本を象徴する「湯呑み」や「風神雷神図」といったモチーフを大胆に落とし込んだ、ユニークなコレクション。

日本国内でしか手に入らない、ファッション性と記念碑性を兼ね備えたラインアップ。

JAPAN EXCLUSIVE LINEUP

■ALL STAR LOCALIZE HI（東京・大阪 地域限定モデル）

日本の二大都市「東京」と「大阪」にフォーカスした、限られた店舗でのみ販売されるオールスター。アッパー全体に、それぞれの都市名を漢字・ひらがな・アルファベットでプリントし、遊び心溢れるデザインに仕上げている。カラーも都市にゆかりのあるモチーフから着想。

オレンジ（東京限定）：東京のシンボル的なタワーの鮮やかなオレンジを連想させるカラー。

ブルー（大阪限定）：大阪・道頓堀のランドマーク的なサインボードを、アンクルパッチのトリコロールと合わせて表現したカラー。

それぞれのライニング（内側）にも都市限定の表記をプリントした、各都市を愛する方々に特別な一足。

カラー： オレンジ（東京限定）、ブルー（大阪限定）

価格： \9,900 ［税込］

サイズ： 22.0～28.0、29.0、30.0cm

■ALL STAR YUNOMI HI(https://converse.co.jp/products/31316760)

日本らしい文化を感じさせる「湯呑み（ゆのみ）」をモチーフにしたプリントアレンジモデル。アッパーには、様々な魚へんの漢字の中に、「オールスター」に漢字を当てた「全星（オールスター）」や手描き風の星マークを混ぜ込んだ、ユーモア溢れる特別なデザインをプリント。アッパーの柄に合わせてディテールをネイビーで統一し、モダンでファッショナブルに仕上げている。

カラー： ホワイト/ネイビー

価格： \9,900 ［税込］

サイズ： 22.0～28.0、29.0、30.0cm

発売日： 2025年10月17日より順次発売

■ALL STAR FUJINRAIJIN HI(https://converse.co.jp/products/31316660)

日本の伝統的な名画である「風神雷神図」をモチーフに、アートを大胆にアッパーに落とし込んだモデル。右足に「風神（ふうじん）」、左足に「雷神（らいじん）」をプリントし、強い存在感を放つデザインに仕上げている。イラストの端に添えられた印影風の文字が、アート作品のような雰囲気を高めている。

日本の美意識と迫力を足元にまとう、ファッションの主役になる一足。

カラー： オフホワイト、ブラック

価格： \10,450 ［税込］

サイズ： 22.0～28.0、29.0、30.0cm

発売日： 2025年10月17日より順次発売

