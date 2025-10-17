秋のご褒美チャンス到来！カニ＆お寿司食べ放題が1,000円引きで楽しめる“カニ割！キャンペーン”実施！【FUJIYAMA TOKYO 大阪難波店】

株式会社Globridge

SNSやメディアで話題の”寿司食べ放題”が楽しめるFUJIYAMA TOKYO 大阪難波店(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27147344/)では、2025年11月15日(土)までの期間中、通常8,999円(税込9,898円)のズワイガニ＆高級寿司食べ放題プランが1,000円割引になる“カニ割！キャンペーン”を実施中です。

対象となる「ズワイガニ＆高級寿司食べ放題プラン」は、その名の通り大きなズワイガニと70種類の高級寿司やサイドメニューが食べ放題となる当店一番人気のプランです。一肩3,509円(税込)の上質なズワイガニが食べ放題なので、カニだけでも三回おかわりをすれば元が取れます。それだけでなく、大トロやウニ・いくらなどのネタはもちろん、ネタが豪快にこぼれるFUJIYAMAこぼれ手巻きを含む約70種類のお寿司が食べ放題の対象です。

更に、当店の最高級プラン：通常21,998円(税込)のタラバガニ＆ズワイガニ＆高級寿司食べ放題プランは同時期・同期間中、よりお得な2,000円割引になります。

どちらのコースもキャンペーンご利用条件は、対象のコースをご予約の上ご来店いただき、「キャンペーン記事を見た」とスタッフに伝えるのみ。いつも以上にお得なこの機会に、ぜひ一度FUJIYAMA TOKYOの食べ放題をお試しください。

カニ割！キャンペーン概要

■内容：

ズワイガニ＆高級寿司食べ放題プラン 通常価格8,999円(税込9,898円)→7,999円(税込8,798円)

タラバガニ＆ズワイガニ＆高級寿司食べ放題プラン 通常価格19,999円(税込21,998円)→17,999円(税込19,798円)

■対象期間：2025年11月15日(土)まで

■条件：

１.前日までのご予約(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27147344/)が必須です。

２.ご予約の際は、対象のコースをご選択ください。

３.当日、店舗にてスタッフに「キャンペーンの記事を見た」とお伝えください。

■注意事項：

・1ドリンクオーダー or 飲み放題の追加が必須となります。

・仕入れにより内容が変更となる場合がございます。

・食べ放題のお寿司について、ネタのみの注文はお断りさせて頂きます。

・食べ残し、シャリだけ残しは追加料金発生致します。

・食べ放題メニューに、お刺身は含まれません。

お寿司食べ放題と言えば、FUJIYAMA TOKYO！最新情報はSNS(https://www.instagram.com/fujiyama.namba/)で発信中！

お寿司を中心とする様々な海鮮料理とお酒がお楽しみいただける「FUJIYAMA TOKYO(https://www.instagram.com/fujiyama.namba/)」。当店を象徴するたくさんのお寿司が並んだ写真や動画は大きな反響があり、Instagramのショート動画では再生回数が200万回を超える投稿もございます。

心斎橋・なんばエリアやアメリカ村からのアクセスも良好。ご友人との気兼ねない飲み会やお仲間とのお食事会など、ぜひ様々なシーンでご利用ください。

-----------

<店舗情報>

すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 大阪難波店

■所在地：大阪府大阪市西区北堀江1丁目3-7 倉商ビル 地下1階

■電話番号： 06-6536-8353

■営業時間：月～金 16:00-23:00

土日祝 16:00-23:00

■ブランドHP：https://jblm2024.wixsite.com/fujiyama-tokyo

■食べログ：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27147344/

■ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004005522/

■公式SNS：https://www.instagram.com/fujiyama.namba/

-----------

＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

-----------

〈 お問い合わせ 〉

（株）Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726

-----------