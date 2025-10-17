Eight、イベントプラットフォーム「EXPOLINE」と連携。デジタル名刺を活用し、参加申込時のフォーム入力を自動化

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、デジタルエクスペリエンス株式会社が運営するイベントDXプラットフォーム「EXPOLINE（エキスポライン）」との連携を開始しました。

本連携により、名刺情報を活用した効率的なイベント申込が可能になります。Eightユーザーは、自身のデジタル名刺を使ってスムーズに申し込めるほか、Eightを利用していない方も手元の紙名刺をスマートフォンで撮影するだけで情報を自動で反映できます。これにより、参加者のフォーム入力の手間を削減すると同時に、主催者は正確な参加者データを取得できるようになります。

■連携の背景

Eightは、紙の名刺に依存せず、スマートフォンで名刺を交換・管理できる「デジタル名刺」を提供しています。転職や異動があっても、所属先や連絡先などのビジネス情報を常に最新の状態で保持できるため、効率的かつスマートな名刺として多くのビジネスパーソンに利用されています。

この度、デジタル名刺の活用シーンをさらに広げ、ビジネスパーソンの効率的な働き方を後押しするため、イベントDXプラットフォーム「EXPOLINE（エキスポライン）」との連携を開始しました。

従来のイベント申込では、参加者が氏名や所属企業、連絡先などを都度入力する必要があり、手間がかかるという課題がありました。主催者にとっても、マーケティング活動に活用できる正確な参加者情報を求めているにもかかわらず、フォーム入力の煩雑さによる登録離脱や、入力情報の誤りといった課題を抱えていました。

今回の連携により、Eightのデジタル名刺を活用したEXPOLINEへのログインが可能となります。これにより、参加者は申込時の入力作業を軽減でき、主催者は名刺情報に基づいた信頼性の高い参加者データを取得できるようになります。

■機能連携の概要

本連携により、以下の体験が可能になります。

・参加者：名刺情報を活用した、スムーズなイベント申し込み

EXPOLINEを利用して構築されたイベント申込サイトでは、Eightのアカウント情報や紙の名刺を活用して、プロフィール登録を簡単に行うことが可能になります。

＜Eightユーザーの場合＞

Eightアカウントを利用してログインすると、デジタル名刺の情報が申込フォームに自動で反映され、手入力の手間なくスマートに申込が完了します。

＜Eightを利用していない場合＞

手元の紙名刺をスマートフォンで撮影するだけで、名刺に記載されている氏名や所属、連絡先などの情報が正確にデータ化され、申込フォームに自動入力されます。

・主催者：名刺を基にした信頼性の高い参加者データを取得

イベント主催者は、参加者が所属する企業の規模や業種、部署、役職など、名刺情報に基づく最新のビジネスデータを取得できます。参加者の入力負担が減ることで、フォーム入力時の離脱や誤記を防ぎ、マーケティング活動に活用できる高精度なデータを収集することが可能になります。

今後もEightでは、デジタル名刺の活用シーンを広げ、ビジネスパーソンのさまざまな体験をスマートに進化させていきます。

※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（以上）

■「EXPOLINE」について

リアル・オンライン・ハイブリッドなど、あらゆる開催形式に対応するイベントDXプラットフォームです。参加登録フォームの作成から、マイページの発行、当日の受付管理、会期後のデータ活用まで、イベント運営に必要な機能を一気通貫で提供します。豊富な機能を柔軟に組み合わせるセミオーダーメイド形式で、主催者ごとの固有の課題に合わせた最適なシステムを構築できるのが特長です。

URL：https://www.expoline.jp/

■名刺アプリ「Eight」について

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理DXサービス「Bill One」、AI契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億44百万円（2025年8月31日時点）

事業内容：働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/