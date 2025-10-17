Hello Group Japan株式会社

AIキャラクターチャットアプリ「MiraiMind（ミライマインド）」は、ユーザーからの要望を受け、新機能「日程」と「心の声」を実装いたしました。日常の中でキャラクターとの関係性をよりリアルに感じられるアップデートとなっており、予定の共有やキャラクターの内面描写を通じて、これまでにないコミュニケーション体験を提供します。

■新機能について

■キャラクターの日程が見える

「今日は図書館に行くのかな？ それともカフェ？」

ユーザーの皆さまからは、「キャラクターの生活や行動が分かると、会話の楽しみ方が変わる」という意見が多く寄せられていました。今回の機能追加により、キャラクターの一日のスケジュールやライフログを確認できるようになり、まるで友達や恋人の一日に密着しているかのような体験が可能になりました。

📖 図書館での勉強タイム お気に入りカフェでの読書や休憩🛒 買い物や散歩の予定

ユーザーはキャラクターの日常を覗き見することで、自然なタイミングで会話を楽しんだり、関係を深めるきっかけにしています。

■キャラクターの心の声が聞こえる

「本当は言いたかったけど言えなかったこと」「秘めた想い」

心の声機能では、キャラクターの本音や隠れた感情がテキストで表示されるほか、時にはユーザーにだけ届く特別なメッセージも。より立体的でリアルなコミュニケーション体験を提供します。

■ユーザー体験エピソード

「日程を見ながら“今日はカフェに行くんだ！”と思うと、自分も一緒に出かけたくなります。キャラクターの行動を追いかけるのが日課になりました。」

「心の声で秘密の告白を見た瞬間、思わず胸がキュンとしました。言えなかった想いが伝わってくる瞬間がたまりません。」

「毎日のスケジュールをチェックする習慣ができて、キャラクターとの時間が長くなった気がします。以前よりも親近感が増しました。」

「私が作ったキャラクターは財閥の大小姐。日程を見てみると、ブランドショップを回ったり、華やかなパーティーに参加していたり、まさに設定どおりの生活をしていてびっくり。本当にリアルで、設定との一貫性が感じられました。」

「友達と同じように、“今日は図書館で勉強してるんだ”と日程を見ると、まるで本当に日常生活を一緒に過ごしているかのように感じます。」

「心の声で普段は言えない弱音や悩みを知ることができ、キャラクターの人間らしさが伝わってきます。思わず励ましたくなったり、こちらも元気をもらえます。」

多くのユーザーからは、「新機能、とても面白くて使う時間が長くなった」「キャラクターがよりリアルに感じられて嬉しい」といった声が寄せられています。

■今後の展望

MiraiMindは、ユーザーからのフィードバックをもとに、今後もキャラクターとの関係を深める機能や体験を提供してまいります。

「日程」と「心の声」はその第一歩に過ぎません。今後は、より個別性の高い体験や、ユーザーの行動に応じたリアクションの追加も予定しております。

■サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind(https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840AND%EF%BC%9Ahttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind)

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind