競泳用水着「GX・SONIC ROYAL」を発売

ミズノ株式会社「GX・SONIC ROYAL」を着用する松下知之選手（東洋大学/スウィン宇都宮）と池江璃花子選手（横浜ゴム）

ミズノは、布帛製トップスイマー向けの競泳用水着「GX・SONIC ROYAL（ジーエックスソニックロイヤル）」を10月27日にミズノ直営店（MIZUNO TOKYOとミズノオオサカ茶屋町）で先行発売します。ミズノ公式オンラインでは12月10日より、一部のミズノ品取扱店では1月20日より順次発売します。

「GX・SONIC ROYAL」は、190人以上の選手からの声を反映し、前モデル※1をベースに体のサポート感とフィット感をアップさせています。高いサポート感で速さを求めるパワータイプの「PW」、浮き感と動きやすさを追求した「MT」、柔らかな構造で、軽快に自由な動きを実現するソフトタイプの「SF」の3モデルを男女それぞれにラインナップしています。

「GX・SONIC ROYAL」の販売目標は2万着です。

※1 「GX・SONIC 6」

■ウィメンズモデルの肩ストラップを改良

ニット水着用の接着仕様を採用することで、薄く柔らかい肌当たりを実現しています。またストローク時の肩の回しやすさを考慮し、肩外側部分をカーブ型の特殊形状にしています。

■未来を切り開く「STARGAZER DESIGN」（スターゲイザーデザイン）

われわれは未来を切り開く挑戦者であり、それらの試練を乗り越えられる“幸運の星”に見守られている。希望の光へ向かい、前に進んでいく力強さを表しています。

競泳用水着のラインナップを「GX・SONIC」へ」統一

従来は、対象スイマー向けに、採用する素材や価格帯を変え「MX・SONIC」、「FX・SONIC」などのシリーズを展開していましたが、2025年春夏品より順次「GX」を冠したシリーズに統一してきました。ジュニアおよびマスターズ向けの高撥水布帛の「GX・SONIC LITE」、マスターズ向けの低抵抗ニットと高撥水布帛を組み合わせたハイブリッドタイプの「GX・SONIC DUAL」、ジュニアからマスターズに向けた低抵抗ニット素材「GX・SONIC STREAM」を加えた4モデル全てを「GX・SONIC」シリーズとして展開することで、目的にあった水着を選びやすくなりました。

