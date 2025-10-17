3日間の職場体験を栗山自動車工業が実施　二之江中学校生徒を受け入れ

栗山自動車工業株式会社

東京、千葉、神奈川に拠点を構える栗山自動車工業株式会社（代表取締役社長：栗山智宏 以下、栗山自動車工業）は、トラックの中古車販売、買取、レンタル、パーツ販売を行い、環境にやさしい車両の提供やリサイクルの促進で持続可能な社会を目指しております。

地元の中学生が3日間の職場体験を実施

栗山自動車工業は、江戸川区立二之江中学校の生徒を受け入れ、3日間の職場体験「チャレンジ・ザ・ドリーム」を実施しました。

この取り組みは2018年から続く地域教育支援の一環で、今年は営業課、部品課、マーケティング課の3部署で体験機会を設け、生徒たちが「働くこと」や「社会で役立つ喜び」を体感できる内容としました。

1日目：営業課で「お客様と向き合う仕事」を体験商談に同席する様子

初日は営業課にて、営業スタッフに同行しました。

生徒は企業を訪問し、挨拶や名刺交換、在庫カタログを用いた商談などを体験。

営業担当者の説明や会話を間近で見ながら、接客の基本や信頼関係の大切さを学びました。

生徒コメント：

「トラックの価値をお客様に伝える姿がすごいと思いました。

働くことはお金を稼ぐだけでなく、人との関わり方を考えることだと感じました。」

2日目：部品課で「トラックを支える現場」を体験部品を撮影する様子ネットへの掲載作業の説明を受ける様子

2日目は部品課で、整備現場の実務に挑戦。

部品の作動チェックや清掃・洗浄、解体、撮影、ネットへの掲載作業を体験しました。

部品がリユース・リサイクルされて再び社会で活躍する流れを学び、「モノづくりと循環のつながり」を実感しました。

生徒コメント：

「自分たちが洗浄や解体した部品が、お客様の役に立つと思うと、すがすがしい気持ちになりました。」

3日目：マーケティング課で「伝える力」を体験マーケティング課の仕事について説明を受ける中学生

最終日はマーケティング課にて、情報発信の仕事を体験しました。

生徒たちはChatGPTを活用しながら、プレスリリースの原稿作成、在庫カタログの表紙デザイン、新着在庫メールの制作などに取り組みました。

中学生がChatGPTと会話しながら出力したカタログ表紙画像

当初は「わからないことがわからない」と苦戦していましたが、「ChatGPTから自分に質問させてみよう」という手法を社員が教えると、急速に理解が進みました。

その後は自分の考えを整理しながらAIを使いこなし、中学生とは思えないほど完成度の高いカタログ表紙を制作してくれました。

社員担当者コメント：

「AIを活用するには、自分の考えを整理して文章にすることが大切だと改めて認識できました。」

代表取締役社長よりコメント

「地元企業として、地域の子どもたちが“働くことの意義”を感じ取る機会を大切にしています。この取り組みを続けられたのは、社員一人ひとりの協力と地域との信頼関係の賜物です。これからも地域とともに歩んでいきたいと考えています。」

―― 栗山自動車工業株式会社 代表取締役社長 栗山智宏

展望

栗山自動車工業では、地域教育支援の一環として今後も「チャレンジ・ザ・ドリーム」への協力を継続してまいります。

本取り組みを通じて、生徒一人ひとりが自分の可能性を見つけ、将来の夢や働くことへの意欲を育めるよう支援していくことを目指しています。

私たちは、チャレンジ・ザ・ドリームの目的である「自ら考え、行動し、社会と関わる力の育成」に貢献し、体験してくれた学生の学びがより良い形で未来につながるよう取り組んでまいります。

会社情報

公式ホームページを確認する :https://www.kuriyama-truck.com/?pr=prtimes

名称：栗山自動車工業株式会社

所在地：東京都江戸川区西瑞江5-3-10

代表者：代表取締役社長 栗山智宏

TEL：03-3689-7711

FAX：03-3689-7828

事業内容：

トラック中古車の販売

トラック中古・リビルトパーツの販売

損害保険代理業

トラック買取事業

事故車・不要車買取

レッカー業務

レンタル・リース事業

経営コンサルタント事業

経営理念：

お客様と地球を笑顔にするため