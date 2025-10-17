こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京情報大学】第33回若葉区民まつりに出展
2025年11月2日（日）に東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）を会場に第33回若葉区民まつりが開催され、東京情報大学もイベントを出展します。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
公開講座への参加は事前申し込みが必要です。お申し込みの際は、関連リンク「東京情報大学公開講座申し込み」からお願いいたします。
■若葉区民まつりについて
若葉区民まつりは、例年11月最初の日曜日に開催され、27,000人の来場者を数える「若葉区民まつり実行委員会」が主催する大規模なイベントです。第23回（2015年）から東京情報大学を会場に開催されています。
本件に関するお問合わせ先
東京情報大学企画調整課
TEL: 043-236-4704 / Email: kikaku@affrs.tuis.ac.jp
関連リンク
東京情報大学公開講座申し込み
https://www.tuis.ac.jp/contribution/extension/
第33回若葉区民まつり
https://www.city.chiba.jp/wakaba/chiikizukuri/documents/33kuminnmaturi-kaisai.html
