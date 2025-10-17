こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee業務委託管理、LINEとの連携を開始 普段利用しているLINEへの通知で必要なアクションに迅速な対応が可能
https://digitalpr.jp/table_img/2693/120264/120264_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供するfreee業務委託管理は、新たにLINEとの連携を開始したことをお知らせします。
freee業務委託管理内の通知内容を日常利用しているコミュニケーションツールであるLINEに連携することで、必要なアクションに速やかに対応することができます。
■LINEへの通知で業務委託先への対応をスピーディーに
これまでのfreee業務委託管理では、ブラウザを開いて必要なタスク通知を確認していましたが、今回LINEとの連携により普段利用しているスマートフォンにも通知できるようになりました。
業務委託先から請求書が作成された場合やメッセージ受信、また自身が対応するべきタスクが発生した場合にLINEに通知が届くように設定することが可能です。
スマートフォンから手元でタスクを確認できるようになることで、業務委託先への速やかな対応とコミュニケーションの円滑化に寄与します。
■「freee業務委託管理」について
freee業務委託管理は、受注者との契約・発注・請求・支払を一元管理するクラウドのサービスです。「無自覚な法令違反を回避し、安心安全な取引を」というビジョンを掲げ、下請法（2026年1月以降は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称：中小受託取引適正化法、通称：取適法）、フリーランス法、インボイス制度、電子帳簿保存法など法令に対応した安全な取引を実現できます。
freee業務委託管理：https://www.freee.co.jp/partner-management/
参考：フリーランス法施行から約1年 freee、フリーランス法と取適法の対応状況について調査を実施（2025年10月14日発表）
https://corp.freee.co.jp/news/20251014freeelance.html
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
URL：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
