千葉商工会議所は、千葉市内で事業を行っている小規模事業者の販路開拓支援を目的に、マスコミ関係者の皆様に向けた合同プレス発表会を以下のとおり開催いたします。

発表会では、独自性の高いイチオシ商品（サービス）を開発している８事業者から熱意のこもったプレゼンに始まり、その後、各事業者ブースでの個別取材・インタビューをしていただける時間をご用意しています。

発表内容には、小規模事業者ならではのユニークなアイデアによるイチオシ商品・サービスなど、千葉市ならではの話題性の高い情報が満載です。

１ イベント名 「第７回 イチオシ商品＆サービス合同プレス発表会」の開催について

２ 日 時 令和７年１０月２４日（金）１３：００～１６：００（受付１２：３０）

３ 会 場 千葉商工会議所１４階 第１ホール（千葉市中央区中央２-５-１）

４ 発 表 企 業 千葉市内の８事業者（予定）

５ 内 容 ＜第１部＞各社からのプレゼンテーション（１３：００～１４：３０予定）

＜第２部＞各社への取材・インタビュー （１４：３０～１６：００予定）

■2024年度の合同プレス発表会の様子

＜第７回イチオシ商品＆サービス合同プレス発表会 参加事業所＞

１．事業所名：アストライダ株式会社

商品ジャンル：従来までの注意喚起表示にかわる新しい安全対策製品。

工場・倉庫の光る安全対策の先駆け「イメージプロジェクター」。

２．事業所名： 一般社団法人ASIAS（アシアス）

商品ジャンル： 建築物向け断熱ガラスフィルム。

３．事業所名： 株式会社ビッグタウンズ

商品ジャンル： ⽣成 AI が営業担当者をアシストする新サービス。

４．事業所名： 合同会社ハンチャンコーポレート

商品ジャンル：「和菓子木型」を精巧に再現したレプリカ。宿泊施設向けインテリアアート。

５．事業所名： ふふ工房

商品ジャンル： ガラス職人が大切な故人の遺骨を美しいオブジェとして封入。

遺骨をオブジェにする新サービス。

６．株式会社美光商会【ふいるむ屋さん】

商品ジャンル： 子供を車内の危険から守る！乗用車向け断熱ガラスフィルム

７．事業所名： 株式会社メルシー

商品ジャンル：インバウンド向けレンタカーマッチングアプリ。

８．事業所名： 事業所名： NPO法人COCO.NET（ココネット）

商品ジャンル： 大人も子供も学べるテーブルゲーム。

※諸事情により変更となる可能性があります