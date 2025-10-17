メラノーマ診断及び治療市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月14に「メラノーマ診断及び治療市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。メラノーマ診断及び治療に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
メラノーマ診断及び治療市場の概要
メラノーマ診断及び治療市場に関する当社の調査レポートによると、メラノーマ診断及び治療市場規模は 2035 年に約 254億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の メラノーマ診断及び治療市場規模は約 98億米ドルとなっています。メラノーマ診断及び治療 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、メラノーマ診断及び治療薬市場シェアの拡大は、公的資金及びプログラム資金の増加によるものであり、研究開発及び商業化パイプラインの加速が期待されています。市場は、公的資金及びプログラム資金（NIH/NCI、EUがんミッション、国家投資）によって研究開発及び商業化パイプラインが加速することでも大幅に成長すると予想されます。例えば、主要経済国における皮膚がんへの複数年にわたる資金配分は、市場における商業機会の拡大につながると期待されています。このような好ましいプログラムの一例として、ヨーロッパの「Beating Cancer Plan（がん撲滅計画）」が挙げられます。この計画は、数十億米ドル規模のパッケージと、がん治療及び予防の研究開発に特化した助成金を投入することが期待されています。
メラノーマ診断及び治療に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/melanoma-diagnostics-and-therapeutics-market/81514
メラノーマの診断及び治療に関する市場調査では、疫学的負担の急増に加え、国家スクリーニング及びパスウェイに関する改革により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、世界的なメラノーマの発生率と診断業務量は徐々に増加しており、IARCは2022年末までに約33万件の新規症例（メラノーマ）が発生すると推定しています。
さらに、診断パスウェイの正式化と公衆衛生予防・啓発キャンペーンにより、より多くの紹介が促進されると予想されます。紹介率の上昇に伴い、メラノーマの捕捉率も上昇し、診断対象市場が拡大すると予想されます。
しかし、早期診断へのアクセスが限られているため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。効果的なスクリーニングプログラムへのアクセスが限られているため、特に地方や医療サービスが行き届いていない地域において、早期メラノーマの発見が遅れる可能性もあります。皮膚科専門医、意識、そして診断能力の不足は、診断の遅れや治療成功率の低下につながります。こうした不平等は、タイムリーな介入を阻害し、より困難な治療経路を必要とすることで死亡率を高めます。これは、脆弱な集団にとって、よりアクセスしやすいアウトリーチ、教育、そして診断サービスの重要性を示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331975&id=bodyimage1】
