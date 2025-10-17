浜田病院、11月12日（水）に“女性の健康”セミナーを開催！健康長寿を作る「骨のチカラ」講座

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役：中川隆太郎、以下「当社」）の提携先医療機関である、医療法人財団 小畑会 浜田病院（所在地：東京都千代田区、院長：山村菜実、以下「当院」）は、11月12日（水）に骨粗しょう症に関するセミナーを開催いたします。

当院は、明治時代からおよそ130年の歴史と伝統を受け継ぎつつ、医療体制を進化させ、患者様に最良の医療を提供することを目指しています。

当院では2025年6月より整形外科の診療を開始いたしました。特に、女性の健康課題に深く寄り添うため、専門分野ごとに医師が担当する「女性専門の整形外科」体制を構築。女性特有の疾患やリスクに関する知識を広めるため、2025年5月より毎月定期的にセミナーを開催し、女性の健康をトータルでサポートする取り組みを推進しています。

【セミナーのご案内】

今回のセミナーでは、脊椎外科で毎週水曜日に診療を担当している勝見 俊介医師が登壇し、皆様の健康長寿をサポートする「骨のチカラ」について詳しく解説します。勝見医師は脊椎疾患治療の専門家として、同じ疾患名でも患者様お一人おひとりの病態やご希望を考慮した、最適な治療法の提案をしています。

女性は閉経を迎える50歳前後から、骨粗しょう症のリスクが顕著に高まります。初期には痛みなどの自覚症状がほとんどないため、知らない間に進行してしまうことが大きな問題です。健康長寿の土台となる骨を維持するために役立つ生活習慣や、最新の治療法などをわかりやすく解説します。「骨のチカラ」を維持し、活動的な未来を築くためのヒントを見つけましょう。

前回、10月に開催した勝見先生の健康セミナーは早期に満席となり、30～80代と幅広い世代の方にご参加いただき、「現在の自分の状態を知りたいので受診してみたいと思いました」「お話がとても分かりやすく、質問にも丁寧にご説明いただけてよかった」などの嬉しいお声を多数いただきました。

「骨の健康」は、誰もが向き合うべき大切なテーマです。骨粗しょう症が気になっている女性はもちろん、ご家族の健康をサポートしたい方も、男女問わずどなたでもご参加いただけます。皆様からのご質問には、その場でお答えする時間を設けておりますので、どうぞお気軽にお越しください。

10月のセミナーの様子

▶ セミナー概要

テーマ：健康長寿を作る「骨のチカラ」

講師：

勝見 俊介（かつみ しゅんすけ）医師



東京慈恵会医科大学付属病院 整形外科

浜田病院 整形外科



日本整形外科学会専門医

日本脊椎脊髄病学会指導医

日本脊椎脊髄外科専門医

開催日時：2025年11月12日（水）

午後4:00～4:45（受付 午後3:40～）

勝見 俊介医師

開催場所：浜田病院 4階 オープンスペース

※エレベーターで4階にお越しください。

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5

●JR御茶ノ水駅（お茶ノ水橋出口、徒歩2分）

●東京メトロ丸ノ内線・御茶ノ水駅（1・2番出口、徒歩4分）

●東京メトロ千代田線・新御茶ノ水駅（B1番出口、徒歩5分）

参加費：無料

定員：20名

事前申し込み制：

こちらのURLまたは右のQRコードよりお申し込みください。

優先してお席をご用意いたします。

当日もお席があればご案内可能です。

https://forms.gle/SWPmnm4tXmjxae3X6



※医療機関につき、マスクの持参・装着にご協力ください。



【問い合わせ】

セミナー運営事務局（セントラルメディエンス コミュニケーションズ内）

seminar@centralmedience.co.jp

※営業日（月～金、10：00～18：00）に、順次回答いたします。





【主催】

医療法人財団 小畑会 浜田病院

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5

☎03-5280-1166







〈医療法人財団 小畑会 浜田病院〉

所在地：東京都千代田区神田駿河台2-5

診療科目：

婦人科、不妊科、小児科、乳腺科、女性アスリート外来、整形外科、人間ドッグ・健康診断

URL：https://obatakai.or.jp/

〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング EAST棟8階

代表取締役：中川隆太郎

設 立：2018年5月18日

URL：

セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/

美STAR：https://beautystar.jp/

M&Aメディカル：https://mandamedical.centralmedience.com/

メディカルクルー：https://career.centralmedience.com/crew/

ハケンの介護：https://career.centralmedience.com/kaigohaken/

Central Medience ペイメンツ：https://payments.centralmedience.com/

セントラルメディエンスサプライ：https://cms.centralmedience.com/

メディカルモール：https://medicalmall.shop/