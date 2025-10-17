横浜バニラ、新商品発表会2025の事後レポートを公開！待望のギフトスイーツ第二弾商品【塩バニラクリーミーサブレ】を発表！

横浜バニラ株式会社横浜バニラ株式会社 CEO 高橋優斗

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、2025年10月11日(土)に、神奈川県立青少年センター紅葉坂ホールにて、完全招待制の新商品発表会「横浜バニラ 新商品発表会2025 ～勇往邁進～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000152494.html)」を初開催いたしました。

倍率10倍を超えるご応募をいただいた中、ご当選されたご来場者様へ向け、CEO高橋優斗を中心に、当日初公開のギフトスイーツ第二弾商品「塩バニラクリーミーサブレ」の魅力や、開発に込めた熱い想い・開発秘話などを直接お伝えし、盛況のうちに終了いたしました。

下記レポートに加え、当日の熱気を凝縮したフル映像(https://www.youtube.com/watch?v=D499f1oayRM)も公開しております。ぜひ合わせてご覧ください。

■「横浜バニラ 新商品発表会2025 ～勇往邁進～」事後レポート

横浜バニラ 新商品発表会2025 ～勇往邁進～バニ丸ジェスチャーゲーム

当社の社員「バニ丸」からCEO高橋へ幾度もの直談判を経て採用となった本企画。愛らしい仕草で会場を大いに盛り上げてくれました。

オープニングムービー

いよいよ新商品発表会がスタート。当社の設立一期目を凝縮したムービーを公開。これまでの軌跡を振り返るとともに、これからへの期待を感じていただける映像となりました。

CEO、登壇！

ムービーの終了後、暗転したステージに当社CEO高橋が登場。久々の公の場での登壇に、会場の視線が集まりました。

ついに新商品を初公開！

ギフトスイーツ第二弾商品《塩バニラクリーミーサブレ》を初公開！ステージには商品の巨大モデルも登場し、ブランドの第二の顔となる新商品の誕生を華々しく印象づけました。

各所からのコメント・開発秘話

関係各所からいただいた《塩バニラクリーミーサブレ》のご感想を含め、商品開発に至るまでの苦労や情熱を、開発担当社員も登壇してお伝えいたしました。

質問コーナー

ご来場者様より寄せられたご質問に、高橋と当社社員がリアルな声で回答いたしました。

CEOから閉会のご挨拶

高橋より、これからの横浜バニラの展望と、ご愛顧いただいている皆様への感謝を込めた閉会の挨拶を行い、本イベントを締めくくりました。

フォトセッション

ご来場者様向けに、塩バニラクリーミーサブレ・高橋・バニ丸のフォトセッションを開催いたしました。

終演後の一枚

終演後、高橋を中心に当社社員で記念撮影を行いました。

■【フル映像】「横浜バニラ 新商品発表会2025 ～勇往邁進～」[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=D499f1oayRM ]

■横浜バニラ「塩バニラクリーミーサブレ」の商品詳細

横浜バニラ 塩バニラクリーミーサブレ

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

横浜で生まれ育った当社CEO高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』。

本商品は、フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」に続くギフトスイーツ第二弾商品として、『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』をコンセプトに作り上げた、当社自慢のダブル新食感サブレです。

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

本商品は、2025年2月にギネス世界記録(TM)に認定されております。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指してまいります。

8個入りミニギフトボックス16個入りギフトボックス個包装《本商品の特徴》“ほろっ”と崩れる新食感、ダブルベイキング製法のオリジナルサブレ。

天然ブルボンバニラエキスと、ローステッドフラワーの工程を踏んだ香ばしい小麦粉を使用。ダブルベイキング製法で焼き上げることで、舌の上で“ほろっ”と崩れる繊細な口溶けが際立つ、新食感のサブレが出来上がりました。

ダブルベイキング製法で焼き上げ“とろ～り”と溶け合う、濃厚な特製バニラチョコレートクリーム。

はるか昔、海底のアンデス山脈が押し上げられ、深海水が長い歳月をかけゆっくりと結晶化した「アンデス山脈のピンク岩塩」。繊細で優しい塩味が特徴のこの美しい岩塩を細かく砕き、綺麗に焼き上げたバニラフィナンシェの上からそっとふりかけました。甘く芳醇なバニラと凜とした塩味が織りなす、唯一無二のハーモニーです。

特製バニラチョコレートクリームブランドのアイデンティティ、横浜の潮風をイメージさせる凛とした塩味。

アンデス山脈のピンク岩塩を、焼き上がりの直前にそっとひとふり。凛としたやわらかな塩味が甘さを心地よく引き締めるだけでなく、全体の味わいを何倍にも奥深くします。

アンデス山脈のピンク岩塩

【ブランドムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

【ブランドムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

