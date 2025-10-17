【ホテル日航大阪】「クリスマスアフタヌーンティーセット」11月1日より提供
大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2025年11月1日（土）から12月25日（木）までの期間、御堂筋に臨む「ロビーラウンジ」（2階）にて「クリスマスアフタヌーンティーセット」（オリジナルドリンク付お一人様7,000円、サービス料・消費税込）を提供いたします。
「クリスマスアフタヌーンティーセット」
街が一層華やぐホリデーシーズン。ホテル日航大阪では、遊び心いっぱいのスイーツとセイヴォリーが並ぶアフタヌーンティーセットをご用意します。
はじめにウェルカムティーとして、ハイビスカス、リンゴ、ラズベリーなどがブレンドされた、ロンネフェルト社のフレーバーフルーツティー「ウィンターハーモニー」を味わっていただきます。
スイーツは、煙突に見立てた「バナナカスタードシュー」や、王道の「ショートケーキ」、トナカイが引くソリを想わせる「チョコレートモンブラン」、オレンジがアクセントの「紅茶のカヌレ」など、クリスマスらしいときめきを感じていただけるラインアップです。
セイヴォリーは、生ハムやトリュフがアクセントとなったクリスピーな食感の「ほうれん草ときのこのキッシュ」や、まろやかなクリームチーズと爽やかなレモンドレッシングを合わせた「スモークサーモンボール」など、一品一品に趣向を込めました。
御堂筋に臨むラウンジで、13種類の紅茶・緑茶、コーヒーやカフェラテなどとともに、クリスマスならではの華やかなティータイムをお楽しみください。
【クリスマスアフタヌーンティーセット 概要】
公式サイト：https://www.hno.co.jp/restaurant/lobbylounge/afternoon-teaset-christmas.html
提供期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）
提供店舗：ホテル日航大阪 「ロビーラウンジ」（2階）
提供時間：二部制１.12：00～14：00 ２.14：00～16：00
※アフタヌーンティーセットのご利用は2時間制です。
料金：お一人様7,000円（サービス料・消費税込、オーダーティーブッフェ・コーヒー・オリジナルドリンク付）
※1名様分ずつご用意しているため、お一人様からご利用いただけます。
メニュー内容：※メニュー内容は予告なく変更する場合がございます。
＜ウェルカムティー＞
ロンネフェルト フレーバーフルーツティー「ウインターハーモニー」
＜上段＞
上段中央から時計回りに
・「コーンカップ 抹茶クリーム」
・四角い煙突シューに慌てんぼうのサンタクロース「バナナカスタードシュー」
・雪だるまのような「マシュマロ」
・「ショートケーキ」
・スペキュロスの風味が広がる「スノーボール」
＜中段＞
上段左側から時計回りに
・ソリをイメージした「チョコレートモンブラン」
・アールグレイとオレンジクリームが調和する「紅茶のカヌレ」
・「ドバイチョコ」
・洋梨とチョコレートの「米粉パウンドケーキ」
・「リース風クッキー」
＜下段＞
上側左側から時計回りに
・「リンゴとはちみつのスコーン」
・「スモーク鴨 ベリーバルサミコソース添え」
・トリュフがほのかに香る「ほうれん草ときのこのキッシュ」
・クリームチーズを包んだ「スモークサーモンボール」
＜ドリンク＞
ロンネフェルトの紅茶・緑茶全13種、コーヒー、カフェオレ、カフェラテをお好みに合わせてお楽しみいただけます。
ご予約・お問い合わせ：レストラン総合案内 直通TEL.06-6244-1140（10：00～18：00）
※写真はイメージです。
※アフタヌーンティーセットのテイクアウトは承っておりません。
ホテル日航大阪について
大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。
永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。
＜施設概要＞
開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日
所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3
アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結
施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。
ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp