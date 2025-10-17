クラウドワークフロー「kickflow」、「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて 「High Performer」を受賞

株式会社kickflow

エンタープライズ企業向けクラウドワークフロー「kickflow」を提供する株式会社kickflowは、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」のワークフローシステム部門にて「High Performer」を受賞したことをお知らせします。

■Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

■kickflow（キックフロー）の受賞カテゴリ-

ワークフローシステム：https://www.itreview.jp/categories/workflow

■kickflow ITreviewページはこちら

https://www.itreview.jp/products/kickflow/reviews

■大企業向け次世代のクラウドワークフロー「kickflow」について

kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。

「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティ支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載しており、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。

URL：https://kickflow.com

株式会社kickflowについて

会社名：株式会社kickflow

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：重松 泰斗

事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売