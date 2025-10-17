ニフティライフスタイル株式会社、株式会社メルカリと共同で「アドテック東京 2025」に出展

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田 隆志）は、株式会社メルカリ（本社：東京都港区、代表執行役CEO：山田 進太郎）と共同で、2025年10月23日（木）・24日（金）に東京ミッドタウンで開催されるアジア最大級のマーケティングカンファレンス「ad:tech tokyo 2025」に出展することをお知らせいたします。

ad:tech tokyo2025

当社のWORK STYLE事業領域では、企業や働く人の「意思決定」を支援し、生産性の向上や企業競争力の向上に取り組んでおります。主力の販売・マーケティング支援においては、データフィード最適化サービス「DFO」のSaaS提供および広告運用代行を行っております。

現在、月間2,800万人（注1）が利用するフリマアプリ「メルカリ」の広告プラットフォーム「メルカリAds」の主要代理店として、多くのクライアント様の広告効果の最大化を支援しております。

今回の共同出展ブースでは、当社の豊富な運用実績に基づく具体的なノウハウを、プラットフォームホルダーであるメルカリ社の担当者と共にご紹介いたします。ブースには両社の担当者が常駐し、その場でご質問やご相談にお答えすることで、事業成長につながるヒントをご提供いたします。この機会にぜひ当社のブースへお立ち寄りください。

■ad:tech tokyo 2025 出展概要

- 日時：2025年10月23日（木）、2025年10月24日（金）- 場所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京（〒107-0052 東京都港区赤坂 9-7-1）- 小間番号：B-41、B-43- 主催：Comexposium Japan 株式会社- 公式サイト：https://adtech-tokyo.com/ja/

「メルカリAds」について

「メルカリAds」は、月間2,800万人（注1）が利用する日本最大級のフリマアプリ「メルカリ」の広告配信プラットフォームです。信頼性の高い1st Partyデータである多彩な購買データを活用し、事実に基づいた精度の高いターゲティングで、費用対効果の高い広告配信を実現します。



注1：2025年4月の1ヶ月間に、「メルカリ」アプリまたはWEBを開いたお客さまの数より。



・「メルカリAds」：https://ads.mercari.com/

データフィード最適化サービス「DFO」について

DFOは「Google」「Criteo」「Meta」「LINE広告」「メルカリAds」などのプラットフォームでの配信に必要なデータフィードの構築支援サービスです。これまでに1,000サイト以上の構築実績と50媒体以上の連携実績を持ち、その豊富なノウハウを駆使して、データフィードの活用をサポートします。

ニーズに応じて、専門家にお任せできる「DFOプレミアム（アウトソース）」と社内で簡単にデータフィードを運用できる「DFOマネージャー（セルフツール）」を提供しています。



・データフィード最適化サービス「DFO」：https://dm.niftylifestyle.co.jp/

ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、ライフスタイル領域における利用者一人ひとりの行動を支援するための「行動支援サービス事業」を手掛けております。「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」ことをパーパスとしており、日常生活の意思決定のサポートに関するサービスを提供することで、一人ひとりの幸せな暮らしに寄り添い続けます。



・社名：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表取締役社長：成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

・URL：https://niftylifestyle.co.jp/