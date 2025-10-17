¿Íµ¤¤ÎÃº»ÀË¢Àö´é¤«¤é¡È¥Õ¥£¥°¡õ¥Æ¥£ー¡É¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿ Ë¢Àö´é ¥»¥é¥à¥â¥¤¥¹¥È ¥Õ¥£¥°¡õ¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¡×¤¬2025Ç¯11·î17Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥À¥à(ËÜ¼Ò:Âçºå»Ô¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷:À¾Â¼·ò)¤Ï¡¢¥¥áºÙ¤«¤ÊÇ»Ì©Ãº»À¢¨Ë¢¤¬ÌÓ·ê¤Î±ü¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢È©¤ò¤³¤¹¤é¤º¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀö´éÎÁ¡Ö¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿ Ë¢Àö´é¥·¥êー¥º¡×¤«¤é¡Ö¥»¥é¥à¥â¥¤¥¹¥È ¥Õ¥£¥°¡õ¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê¡×¤ò2025Ç¯11·î17Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¥°¥ëー¥×¡¢¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤È¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾/ÍÆÎÌ/²Á³Ê
¥Ó¥Õ¥§¥¹¥¿ Ë¢Àö´é ¥»¥é¥à¥â¥¤¥¹¥È ¥Õ¥£¥°¡õ¥Æ¥£ー¤Î¹á¤ê
200g/¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡¦¥¥áºÙ¤«¤ÊÇ»Ì©Ãº»À¢¨Ë¢¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤Î±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢±ø¤ì¤ò¤¹¤Ã¤¤êÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦4¼ï¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬(¥³¥éー¥²¥ó¡¦µÛÃåÀ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¦¥·¥¢¥Ð¥¿ー¡¦¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë)ÇÛ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤êÀö¤¤¾å¤²¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー(¥¨¥¿¥Îー¥ëÌµÅº²Ã)¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡£
¡¦¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Õ¥£¥°¤È¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë¹ÈÃã¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢½©Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦½Ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥°¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ê²Ì¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥Æ¥£ー¥«¥Ã¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£È¯Çä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¥°¥ëー¥×¡¢¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯) ¤È¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨ Ãº»À¥¬¥¹(Ê®¼ÍºÞ)