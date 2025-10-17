株式会社クレイツ“KAWAIIの魔法”がかかるコテ「マカロンカール 38mm」新登場！パイプの太さが選べる2種に

グローバルな視野・独自の視点で技術開発し、新しい美と健康の楽しみを提供し続ける、ヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*ヘアケア家電メーカー、株式会社クレイツ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）は、“KAWAIIの魔法”がかかるコテ「マカロンカール」に、38mmが新発売することをお知らせいたします。

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）

マカロンカール 38mm（フランボワーズ/シトロン/ミント/カシス）

“KAWAIIの魔法”がかかるコテ「マカロンカール」から、38mmが新登場。憧れのアレンジも、質感も“KAWAII”が髪の先まで宿り、アイドルみたいな、うるツヤきゅるんヘアを叶えます。

「マカロンカール 38mm（フランボワーズ(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38P&cat=901)/シトロン(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38Y&cat=901)/ミント(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38B&cat=901)/カシス(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38PP&cat=901)）」は、2025年10月17日（金）よりクレイツ公式オンラインショップにて予約受付を開始し、11月7日（金）より公式オンラインショップ、全国の家電量販店での販売を順次開始いたします。

「マカロンカール 38mm」が登場し「マカロンカール」は、髪の長さやなりたいスタイルによって選べる2種に。

クレイツは、2025年5月「マカロンカール 32mm」を発売。クレイツがプラチナパートナーを務めた「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2025 Supported by TGC」にて初公開され話題となりました。そして、2025年11月、ふんわり大きめのカールがつくれる「マカロンカール 38mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38B&cat=901)」が登場し「マカロンカール」は、髪の長さやなりたいスタイルによって選べる2種になりました。

髪にやさしく、毎日使ってもうるツヤきゅるん(ハート)

詳細を見る :https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38PP&cat=901アイロンパイプ、プレートにクレイツイオン(R)を加工。

アイロンパイプ、プレートにクレイツイオン(R)を加工。髪にうるおいを与えながらキューティクルを整え、思わず触れたくなる“KAWAII”ヘアに。

*クレイツイオン(R)：遠赤外線（育成光線）を放射する数十種類の天然鉱石やミネラルをクレイツ独自の技術でブレンドし、パウダー状に微細化したもの。

5色の温度サイン☆カラフルに光るサインで心ときめく

マカロンカールは、髪質やスタイルに合わせて選べる、5段階の温度調節機能を搭載。

髪質やスタイルに合わせて選べる、5段階の温度設定。ダイヤルをくるくる回すと、LEDインジケーターが温度によってカラフルな5色に変わります。

360度回転コード360度回転コード

コード接続部分が360度回転するから、安全で楽にスタイリング可能。

自動電源OFF機能自動電源OFF機能

最後のダイヤル操作から、約1時間後に自動的に電源がOFFになる安全設計。

製品仕様

型名：【32mm】CCM-G32P（フランボワーズ）/CCM-G32Y（シトロン）/CCM-G32B（ミント）/CCM-G32PP（カシス）【38mm】CCM-G38P（フランボワーズ）/CCM-G38Y（シトロン）/CCM-G38B（ミント）/CCM-G38PP（カシス）

電源：単相100-240VAC

プレート・パイプ表面温度：120℃/140℃/160℃/180℃/200℃（5段階温度調節）

消費電力：【32mm】62-65W【38mm】72W

本体重量：【32mm】約300g（コード除く）【38mm】約320g（コード除く）

本体サイズ：【32mm】約L315×H80×D52mm【38mm】約L315×H88×D52mm

コードの長さ：約2.0m

加工仕上げ：クレイツイオン(R)加工（プレート・パイプ部）

※商品は品質改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

クレイツ公式オンラインショップ

マカロンカール 32mm/38mm（4色展開）販売価格：6,930円（税込）予約受付中

- マカロンカール フランボワーズ 32mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32P&cat=901)/38mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38P&cat=901)- マカロンカール シトロン 32mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32Y&cat=901)/38mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38Y&cat=901)- マカロンカール ミント 32mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32B&cat=901)/38mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38B&cat=901)- マカロンカール カシス（EC限定カラー）32mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G32PP&cat=901)/38mm(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=CCM-G38PP&cat=901)

クレイツの最新情報は、クレイツ公式Instagramアカウント @createion(https://www.instagram.com/createion/) にて発信しています。

株式会クレイツ

クレイツ（https://createsnet.jp/）は、ブランドコンセプトとして「プロクオリティを毎日に」を掲げ、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976 年のパンチパーマ開発から始まり、日本で初めてイオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に “巻き髪ブーム”が到来。カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン(R)技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストをはじめとするプロフェッショナルから高く評価され、国内外のアイドルやアーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。

