アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の描き下ろしイラストを使用したグッズがビックカメラ&アニメガ×ソフマップにて先行販売決定！
IPを活用したイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の描き下ろしイラストを使用した商品を2025年10月17日よりビックカメラ&アニメガ×ソフマップにて先行販売いたします。
- 特設サイト
https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=aobuta_2510(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=aobuta_2510)
- 販売情報
【ビックカメラ&アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】
ビックカメラ 藤沢店
アニメガ×ソフマップ 仙台駅前店
アニメガ×ソフマップ 名古屋駅西店
【アキバ☆ソフマップ(通販)】
https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=aobuta(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=aobuta)
- 販売期間
2025年10月17日(金)～2025年11月3日(月・祝)
- 商品情報
商品名：アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」アクリルスタンド
販売価格：税込各1,430円
サイズ：約W45×H120mm以内
素材：アクリル
ラインナップ：桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ[全6種]
商品名：アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」アクリルキーホルダー
販売価格：税込各880円
サイズ：約W60×H60mm以内
素材：アクリル、鉄
ラインナップ：桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ[全6種]
商品名：アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」トレーディング缶バッジ
販売価格：税込440円、BOX(6個入り)2,640円
サイズ：約φ56mm
素材 ：ブリキ、紙、PP
仕様：トレーディング
ラインナップ：桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ[全6種]
商品名：アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」トレーディング色紙
販売価格：税込660円、BOX(6個入り)3,960円
サイズ：約W120×H135mm
素材 ：紙
仕様：トレーディング
ラインナップ：桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ[全6種]
商品名：アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」クリアファイル
販売価格：税込各440円
サイズ：A4対応
素材 ：PP
ラインナップ：桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ[全6種]
商品名：アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」B2タペストリー
販売価格：税込各3,850円
サイズ：約W515×H728mm(B2縦型)
素材 ：ポリエステル
ラインナップ：桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ[全6種]
- 予約商品
商品名：アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」ビッグアクリルスタンド
販売価格：税込各2,750円
サイズ：約W144×H129mm以内
素材：アクリル、鉄
ラインナップ：桜島麻衣、広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、美東美織、ミニスカサンタ[全6種]
- 購入特典
フェア商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、フォトカードをランダムで1枚プレゼント。
※絵柄はランダムでのお渡しになります。
〈ご案内〉
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。
※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。
※特典はランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。
- 権利表記
(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
- 関連URL
アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ公式サイト：https://ao-buta.com/
アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ公式X：https://x.com/aobuta_anime
- 会社概要
■イーディスについて
https://edith.co.jp/
『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。
最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。
大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。
社名：株式会社イーディス
代表者 ：代表取締役 森 俊平
所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13
■「EDITH ONLINE」について
https://edith-online.com/
自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。
期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。
■「E-DINER」について
【池袋本店】
所在地：ソシアルビル１F
住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1
イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。
※展開内容はコンテンツによって異なります。
■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について
所在地：HEP FIVE内 6階
住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15
イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。
E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしているグッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。
主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売しているオリジナルグッズを取り扱い中。
店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。