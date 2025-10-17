OPPO、パソコン甲子園2025に協賛

オウガ・ジャパン株式会社

革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOを取り扱うオウガ・ジャパン株式会社（以下、当社）は、全国の高校生・高等専門学校生が、ICT分野のアイデアや表現力を競い合う「第23回全国高等学校パソコンコンクール（通称 パソコン甲子園2025）」に昨年に引き続き協賛いたします。モバイル部門の貸与・審査用端末として「OPPO Reno11 A」を提供し、OPPOのブランドスローガンである「Make Your Moment（自分だけの瞬間を描こう）」のもと、高校生たちの創造的な挑戦をサポートし、情報化社会を支える次世代の人材育成を支援します。

パソコン甲子園は、コンピュータ理工学が専門の会津大学（福島県会津若松市）や福島県などが主催する、高校生・高等専門学校生を対象としたICT分野の全国大会で、今年23回目を迎えます。2025年度の本選は、11月8日（土）・9日（日）に会津大学で開催。全国の高校生らが情報処理技術におけるアイデアや表現力、プログラミング能力を競い合い、参加者自身のスキル向上と情報化社会を支える人材の裾野拡大を目的としています。

当社は昨年に続いて本大会に協賛し、「モバイル部門」で高校生らに貸与するスマートフォン端末として「OPPO Reno11 A」を提供します。今年の「モバイル部門」のテーマは、地域社会の活性化を目指す「地域創成 ～アプリでささえるまち・ひと・しごと～」。地域創成をテーマに"夢のある"アプリケーションを企画・開発し、総合的なプロデュース力を競い合います。アプリケーションの企画書を対象とした予選を通過し、本選に進んだチームは、企画書をもとにアプリケーションをパソコンで制作し、デモンストレーションを実施。審査では、「OPPO Reno11 A」でのアプリの動作や、開発に込めた思いや作品についてアピールするプレゼンテーションを元に、技術力、デザイン、イノベーション、プレゼン力の4つの観点から総合的に審査が行われます。

当社専務取締役・河野謙三は、「アプリケーション開発を通じて自分らしさやチームらしさを表現し、仲間と共に創り上げる喜びを体験することが、OPPOのブランドスローガンである『Make Your Moment』と深く共鳴すると考えています。若い皆さんが全力で挑戦し、仲間と共に創り上げる『いまこの瞬間』を、OPPOの端末がサポートできることを誇りに思います」と話しています。

パソコン甲子園2025に関する詳細は公式サイト(https://pckoshien.u-aizu.ac.jp/)をご確認ください。

OPPOブランドスローガン「Make Your Moment（自分だけの瞬間を描こう）」

OPPOは、「Make Your Moment （自分だけの瞬間を描こう）」というブランドスローガンを掲げ、すべての人が人生の美しさを発見し、自由で充実した毎日を実現できるようサポートします。シンプルで美しいデザイン、直感的に操作できる機能、そしてスムーズなユーザー体験を通じて、ひとりひとりに寄り添うテクノロジーの進化を追求しています。

