DRS Japan、持続可能な雹害修理サービスを本格提供

DRS Automotive Solutions Japan株式会社

DRS Automotive Solutions Japan 株式会社（DRS オートモーティブ・ソリューションズ・ジャパン、所在地：東京都新宿区、以下DRS Japan）は、2025年1月に開始したペイントレス・デント・リペア（PDR）の本格提供により、現在は自動車メーカーやディーラーグループを支援する初年度の成功を収めています。近年の雹害増加で保険・修理現場の負荷が高まる中、2025年は全国で4,000台以上の雹害車両を復旧し、環境負荷の軽減と修理コスト・納期の短縮、車両価値の維持に寄与しました。

損害保険料率算出機構（GIROJ）と防災科学技術研究所（NIED）は2025年6月、保険データと気象レーダーを用いた雹リスク評価の高度化に向けた共同研究の進展を公表しており、日本でもリスク把握と適正な修理体制の整備が重要課題となっています。

こうした予測・防災の取り組みを補完し、DRS Japanは現場側の復旧実装を担います。PDR（ペイントレス・デント・リペア）は再塗装・パテ埋め・部品交換を原則不要とし、従来の板金塗装に比べリードタイム短縮・クリーンなプロセス・低環境負荷を実現します。車両を工場出荷時の状態（OEM基準）に復元でき、保険実務の効率化にもつながります。

このDRSのPRDとマスタークラフトマンによる高度な修復技術は、世界のOEM各社および保険会社で信頼される標準的な修理手法として定着しています。2025年8月に埼玉県で新車約1,000台が雹害を受けた際は、保険会社の要請を受けて翌日にAIスキャナーと技術者6名を現地投入。優先車両から損傷評価と修理を開始し、約20日で全車両をOEM基準で復旧しました。

DRSグループは欧州、北米、中東、オーストラリア、アジアで培った知見を日本市場にローカライズ。国内では大手損害保険会社、ディーラーグループ、ボディ＆ペイント（BP）センターと連携し、スキャンと復旧を標準化しています。

現在、DRS JapanはAIスキャナー3台を活用して損傷診断・記録・品質管理を行っており、ドイツ本社からは最短で追加40台のスキャナーを短期間で配備可能です。さらに日本国内では50名超の熟練PDR技術者が稼働しているほか、海外のマスタークラフトマンによる支援体制も整っており、大規模災害発生時には需要に応じた短期での体制拡張が可能です。

DRS Automotive Solutions Japan 株式会社 代表取締役 マレネジオ・ジアスは次のように述べています。「最も重要なのは、お客様の大切なお車の純正状態を維持し、事故車扱いにならないようにするとともに、一日でも早く修理を完了させオーナー様のもとにお戻しすることです。デントリペアによる修理は、お車の価値を損なうことなく行えるため、多くのお客様がデントリペアを選択されてます」。

DRSグループ 国際事業シニアアドバイザー クリスチャン・ボトナリウは次のようにコメントしています。

「日本における私たちの使命は、保険会社・車のオーナー・そして環境にとって持続可能で標準化された修理プロセスを確立することです。PDRは、保険料を適正に保ちながら最高水準の修理品質を維持するための重要なステップです」。

DRS Automotive Solutions Japan 株式会社について

ドイツ本社の国際企業 DRS グループの一員として、ペイントレス・デント・リペア（PDR）およびAIを活用した車両損傷スキャン技術を専門としています。欧州、北米、中東、オーストラリア、アジアにおいて、OEMメーカー、保険会社、BPセンター、ディーラー網と連携し、標準化された高品質で持続可能な雹害修理サービスを提供しています。

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザビル

メール：contact@drs-group.com

ウェブサイト：www.drs-group.co.jp(https://drs-group.co.jp/)