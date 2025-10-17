年収1000万円超の6割が“定期的にブラフィッティング（試着）”

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）は、全国の20歳～59歳の女性390名を対象に、「フィッティングと仕事の関係性」をテーマに調査を実施しました。

その結果、年収1000万円を超える女性の約6割がブラのフィッティング経験あり、さらにその85％が半年に一度以上フィッティングを実施していることがわかりました。

また、「仕事が充実している」と答えた女性の7割以上がフィッティング経験者であることから、“自分の体を知ること”が“キャリアと自信”を支える一因であることが示唆されました。

調査サマリー

● 年収1,000万円以上の女性の6割がフィッティング（試着）経験あり

● 経験者の85％が「半年に一度以上」の定期的フィッティングを実施

● フィッティング経験者の半数が「自分の体が好き」と回答

● フィッティング経験者の2人に1人が「自己肯定感が高い」と実感

TOPIC1：キャリア女性の新習慣、“半年に一度のフィッティング”で自分を整える

調査結果によると、年収1,000万円以上の女性の6割がフィッティング（試着）経験あり、そのうち85％が半年に一度以上の頻度で行っていることが分かりました。

また、年収に関わらず「仕事がとても充実している」と回答した女性の約74％がブラを中心としたフィッティング体験をしていることが判明。

仕事の充実度と定期的なフィッティング体験の間には、一定の相関が示唆されました。

TOPIC2：“合う”を知ることが、自分を好きになる第一歩に

下着（特にブラ）のフィッティング経験のある人に「自分の体が好きと感じるか？」と質問したところ、その結果、フィッティング経験者は、未経験者に比べて「自分の体が好き」と回答した人の割合が約2倍という結果になりました。“合う”を知ることが、自分を好きになる第一歩であることがうかがえます。

TOPIC3：“自分に合う”を知ることが、自己肯定感の第一歩に

フィッティング（試着）経験者のうち、半数以上（54.5％）が「自分を肯定できる」と回答。

“自分に合う”を知ることが、キャリアにもつながる自己理解の一歩であることが示唆されました。

調査時期：2025年9月／調査方法：インターネット調査

まとめ

今回の調査では、「フィッティング（試着）経験の有無」が、

ボディポジティブな姿勢や自己肯定感の差に影響を与える可能性があることが示されました。

また、「仕事の充実度」と「フィッティング習慣」にも一定の関連が見られ、

“自分を知ること”がキャリアやライフスタイルの自信につながっている実態が浮かび上がりました。

トリンプでは、ブラのフィッティング（試着）という体験を通して、

すべての女性が“自分の中の新しい美しさ”に出会う瞬間を応援しています。

YouTubeLIVE」開催のお知らせ

「#トリンプで試着したら人生変わったわ」キャンペーンの一環として、

YouTube LIVE「“自分を知る女性はキャリアも輝く” 特別トーク」を2025年10月20日（月）20:00より配信します。

今回の調査結果を紐解きながら、内科・皮膚科医の友利新さん・DINETTE株式会社 代表取締役の尾崎美紀さん、そして株式会社CORE 代表取締役CEOの尾崎莉緒さんをゲストに迎え、「フィッティング（試着）体験が導く、美しさと自信の関係性」についてトークを展開します。

・詳細

配信日：10月20日（月）20:00～21:00

出演者：友利新さん、尾崎美紀さん、尾崎莉緒さん

配信プラットフォーム：トリンプ公式YouTubeアカウント

https://youtube.com/@triumphinternational?si=lS1V5Uetht2w2QCj

配信URL：https://youtube.com/live/X-55YCXRHXk?feature=share

「#トリンプで試着したら人生変わったわ」キャンペーンも実施中

女性が自分の身体と向き合い、胸だけでなく 気持ちまで上がる瞬間を応援するトリンプの新キャンペーン。

2025年9月のスタート以来、SNS上でも共感の声が拡がっています。

調査では、10人に7人が“正しいサイズのブラを着けていない”という結果も。

フィッティングを通して自分らしさを再発見してほしい、という想いが込められています。

※トリンプでは「フィッティング」という言葉を「ブラの試着体験」として使用しています。

About Triumph（トリンプとは）

トリンプは1886年、ドイツ・ハイデンハイムで6人の従業員と数台のミシンからスタートしたコルセットメーカーとして誕生しました。以来、約140年にわたり女性の美しさと快適さを追求し続け、現在では世界中で展開するランジェリーブランドへと成長しています。日本法人のトリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社は1964年に設立。60年以上にわたり、良質な素材選びとフィット感へのこだわりを大切にし日本の女性一人ひとりに寄り添ってきました。トリンプのストアでは、プロのファッションアドバイザーがみなさまのフィッティングをサポート。すべての女性が自分の個性を受けいれることができる世界を目指し、自分らしく生きる美しさを応援しています。

