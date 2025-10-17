ドイツ最高級ぬいぐるみブランド「Steiff(シュタイフ)」とドイツシュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」のコラボレーション　ホリデーシーズンにぴったりのスペシャルギフトセット

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、ドイツ最高級ぬいぐるみブランド「Steiff(シュタイフ)」とドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」のコラボレーション商品であるスペシャルギフトセットを、フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、フェイラー東京ミッドタウン日比谷店、全国百貨店フェイラーショップ[一部店舗除く]( https://www.feiler-jp.com/shoplist/ )とフェイラー公式オンラインショップ( https://feiler.jp/ )一括抽選にて販売することを発表いたします。

※シュタイフでの販売はございません。

※ラブラリー バイ フェイラーショップ、フェイラーファクトリーアウトレットショップでの販売はございません。

※本商品の追加生産はございませんが、店舗にて当選商品の引換残がある場合には、引換期間終了後12月5日(金)に再販売いたします。

再販売のある店舗は、再販売日前日12月4日(木)17:00頃に、フェイラーアプリの「お知らせ」に通知いたします。フェイラーアプリをダウンロードの上、通知をON にしていただきたく、お願いいたします。なお、フェイラー公式オンラインショップでの再販売はございません。

転売目的のご購入はご遠慮願います。転売目的の購入や不正な行為が発覚した場合、抽選販売の申し込みをお断りさせていただきます。

商品紹介

ホリデーシーズンのギフトにぴったりのシュタイフ×フェイラーのスペシャルコラボレーションセット。

今回のコラボレーションのために特別に制作されたオリジナルデザインのフェイラーハンカチと、シュタイフで人気のテディベア「ベン」のソフトキーリングをセットにしてご用意いたしました。ソフトキーリングは、フェイラーオリジナルのカラーとチェストタグの特別仕様です。

※単品での販売はございません。

シュタイフテディベアキーリングスセット＜オリジナル箱入＞

\11,000(税込)

ハンカチ 約25×25cm

ベンキーリング 約12×11cm

ボックス 約13×17.7×5.6cm

＜デザインストーリー＞

STEIFF TEDDY BEAR KEYRINGS

シュタイフテディベアキーリングス

シュタイフで人気のテディベアの「ベン」がモチーフのスペシャルデザイン。「ベン」のカラーは、シュタイフ定番のベージュと今回特別に制作されたソフトキーリングのフェイラーオリジナルのブルーを組み合わせました。ネイビーのベースカラーに浮かび上がるSteiffの「S」とFEILERの「F」のイニシャルもポイントです。

販売方法

店舗・公式オンラインショップ一括抽選

▼抽選申込ページ 2025年10月24日(金)16:00公開

https://feiler.jp/shop/pages/contents_202510.aspx(https://feiler.jp/shop/pages/contents_202510.aspx)

※抽選申込が開始されましたら、ページは公開されます。

※抽選申込開始前は、ページを見ることができません。

※抽選申込開始直後、および締切直前はサイトが大変混み合うことが予想されます。お申し込み時期は抽選結果には関係ございませんので、タイミングをずらしてのアクセスにご協力をお願いいたします。

▼抽選申し込み方法はこちらからご確認ください。

https://feiler.jp/shop/pages/lotteryapplication.aspx

【ご注意ください】

・抽選のお申し込みにはフェイラーメンバーズ会員登録が必要です。店舗での受け取りをご希望の場合、フェイラーアプリ（以後アプリと記載）のダウンロード後、会員登録が必要になります。

・お一人様１点までのお申込みとさせていただきます。

・通常商品/予約商品との同時注文・同梱およびノベルティキャンペーン、各種クーポンはご利用いただくことができません。

・抽選申し込みは、購入を確約するものではございません。

・抽選販売申し込み内容のキャンセル・変更はお受けすることができません。

・抽選の結果、お支払金額に変更が生じる場合がございます。

・転売目的のご購入はご遠慮願います。転売目的の購入や不正な行為が発覚した場合、抽選販売の申し込みをお断りさせていただきます。

・抽選のお申し込みをされた場合は、抽選結果が出て商品がお手元に届くまでは退会なさらないようお願いいたします。

・お客様事由によりますキャンセル・変更・返品はお受けすることができません。

販売スケジュール

■抽選申込期間：2025年10月24日(金)16:00～10月30日(木)16:59

※抽選のお申し込みにはフェイラーメンバーズ会員登録が必要です。店舗での受け取りをご希望の場合、フェイラーアプリ（以後アプリと記載）のダウンロード後、会員登録が必要になります。

■当選発表：2025年11月19日(水)15:00～11月20日(木)

※当選したお客様のみ、メールにてお知らせいたします。落選した場合、メールでのお知らせはございませんが、マイページの抽選履歴から当落確認ができます。

※当選発表は通知メールのみでのご連絡となります。お問い合わせによる当落のご案内はいたしかねます。

※当選通知メールの未送信、削除、第三者による不正な行為、その他いかなる事情によるものであっても、当選通知メールの再送信はいたしかね

ます。

※迷惑フィルタなどでメールの受信制限をしている場合は、feiler-ec@feiler.co.jpからのメールを受信できるようにしてください。

■公式オンラインショップからの商品発送：2025年11月26日(水)

抽選申し込み時に「オンラインショップからの発送」を選択いただいた場合

・デビットカード、プリペイドカードはご利用いただけません。

・抽選申込後、クレジットカードの変更はできません。11月27日(木)まで有効なクレジットカードをご利用ください。

・当落に関わらず、抽選申込時から当選発表までの間にクレジットカードご利用枠の確認をさせていただく関係で、クレジットカード会社より利用確認のご連絡が届く場合がございます。あらかじめご了承ください。

・オンラインショップからの抽選商品発送料金につきましては一律440円となります。

・抽選後、当選したお客様には商品の準備ができ次第、発送いたします。発送しましたらメールにてお知らせいたします。

発送日：2025年11月26日(水)

・到着日についてはご指定いただいても承ることができませんので、あらかじめご了承ください。

・お届けの商品は写真と柄の位置が異なる場合がございます。柄の配置についてのご指定は承ることができません。

■店舗での商品引換期間：2025年11月26日(水)～12月2日(火)

抽選申し込み時に「店舗での受け取り」を選択いただいた場合

・抽選申し込み前に必ずアプリのダウンロード後、会員登録をお願いいたします。抽選申し込み前にアプリをダウンロードしていない場合、当選されても無効となりますので、あらかじめご了承ください。

※会員登録をされている方もアプリのダウンロードは必要です。

▼アプリダウンロードは、こちら

https://www.feiler-jp.com/members/

・「店舗での受け取り」を選択いただいた場合、ご来店後クーポンを提示いただく必要がございます。ご利用いただけるお支払方法は指定した店舗で可能なお支払方法に準じます。

・当選されたお客様は、下記期間内に当選店舗にて引換をお願いいたします。

引換期間：2025年11月26日(水)～12月2日(火)

※アプリの会員証画面に表示される「当選クーポン」は2025年11月20日(木)にアプリの会員証画面に表示されます。表示された当選クーポンは、11月26日(水)より引換時にご利用いただけます。

※ご自身で「クーポンを使用する」ボタンを押さないようお願いいたします。ご自身で使用済みにしてしまった場合、当選は無効となり、引換購入ができなくなります。

※当選者の方は必ず指定された期間内に当選店舗にて引換をお願いいたします。該当の期間外にご来店の場合は引換いただけませんのでご注意ください。

※当選店舗以外の店舗での引換はできかねますので、ご注意ください。

・店舗での商品引換にはアプリの会員証画面に表示される「当選クーポン」が必要です。

※抽選申し込み前にアプリをダウンロードしていない場合、当選されても店頭で「当選クーポン」の表示が確認できませんので、ご注意ください。

※ご来店前に必ずアプリへのログインをお願いいたします。

※引換の際、クーポン券の使用済み処理を実施するため、アプリをお持ちのご本人様のみとさせていただきます。代理での引換やスクリーンショットでの引換は承ることができません。

※引換期間終了後は、当選は無効となり、引換購入ができなくなります。

※期間中に引換がない場合は自動キャンセルとさせていただき、次回以降の抽選申し込みができなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※引換開始直後の11月26日(水)、29日(土)、30日(日)は、各店舗混雑することが予想されます。分散してのご来店にご協力をお願いいたします。

※状況により、デザインの出方はお選びいただけません。

※お取り置き、代引き配送は承っておりません。

抽選(当選商品受取可能)店舗

フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、フェイラー東京ミッドタウン日比谷店、全国百貨店フェイラーショップ[一部店舗除く] ( https://www.feiler-jp.com/shoplist/ )、フェイラー公式オンラインショップ( https://feiler.jp/ )

※全国フェイラーショップのうち、以下店舗での販売はございません。

高崎高島屋、東武宇都宮百貨店大田原店、西武福井店、大和富山店

＜店舗一覧＞

フェイラー公式オンラインショップ( https://feiler.jp )

★北海道・東北

大丸札幌店

★東京

フェイラー銀座本店/フェイラー東京ミッドタウン日比谷店/伊勢丹新宿店/伊勢丹立川店/小田急百貨店新宿店/小田急百貨店町田店/銀座三越/京王百貨店新宿店/高島屋新宿店/高島屋玉川店/高島屋日本橋店/大丸東京店/東急百貨店吉祥寺店/東武百貨店池袋店/日本橋三越本店/松坂屋上野店/松屋銀座

★関東

そごう横浜店/高島屋横浜店/東急百貨店たまプラーザ店/伊勢丹浦和店/そごう大宮店/そごう千葉店/東武百貨店船橋店/高島屋柏店/東武宇都宮百貨店

★東海・北陸・信越

ジェイアール名古屋タカシマヤ/名古屋三越栄店/名古屋三越星ヶ丘店/松坂屋名古屋店/名鉄百貨店/遠鉄百貨店/静岡伊勢丹/松坂屋静岡店/新潟伊勢丹

★近畿

高島屋大阪店/あべのハルカス近鉄本店/阪急梅田本店 /大丸心斎橋店/千里阪急/阪神梅田本店/川西阪急/神戸阪急/山陽百貨店/大丸芦屋店/大丸神戸店/西宮阪急/ジェイアール京都伊勢丹/高島屋京都店/大丸京都店

★四国・中国・九州

フェイラー天神地下街店/そごう広島店/岡山高島屋/天満屋岡山本店/いよてつ高島屋/岩田屋/小倉井筒屋/博多大丸/博多阪急/鶴屋百貨店/山形屋鹿児島

※上記以外のラブラリー バイ フェイラーショップ・フェイラーファクトリーアウトレットでの販売はございません。

高額転売を防ぐ対策として、購入点数制限、再入荷告知を行い、フリマアプリ「メルカリ」では、価格急騰の注意喚起とガイドライン抵触の際の削除対応を、その他のフリマサイトでもガイドライン抵触の際の削除対応をさせていただいております。

フェイラージャパンとメルカリ、安心・安全な取引環境の構築に向けた 包括連携協定を締結

https://www.feiler-jp.com/information/detail/165

シュタイフ紹介

左耳のボタンとタグ「ボタン・イン・イヤー」がトレードマークのシュタイフは、1880年に世界で初めてぬいぐるみ玩具を作り、テディベアを誕生させたドイツのブランドです。創業以来、妥協のないものづくりの精神は今も受け継がれ、赤ちゃんから大人のコレクターやセレブまで、世界の様々な世代の人々から愛され続けています。

≪公式サイト≫

https://www.steiff.co.jp/

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/steiff_official_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/SteiffJapan

フェイラー紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内99店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット14店舗]（2025年10月1日現在）