アクセラプログラム「IGNITE」事前イベント　松尾研究所、米中VCがかかる「AI Agent最前線」～米中の事例に学ぶ次の”勝ち筋”～

PKSHAアルゴリズム2号有限責任事業組合

PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合（運営：PKSHA Technology Capital、MK Capital〈松尾研究所子会社〉）は、

2025年10月28日（火）に、松尾研究所およびHike Venturesと共催で、

オンラインセミナー「松尾研究所、米中VCが語る AI Agent最前線 ～米中の事例に学ぶ次の『勝ち筋』～」を開催します。

生成AIを基盤とした新たなエージェント技術が急速に実用化される中、

本セミナーでは、AI専門家と米中の投資家が、研究・投資・事業の3つの視点から、

次の成長機会と事業化のヒントを探ります。

【開催概要】

日時 ：2025年10月28日（火）19:00～20:30

形式 ：オンライン（参加無料・事前登録制）

参加費：無料

定員 ：制限なし



【申込方法】

以下のいずれかの登録ページよりお申し込みください。

Luma ： https://luma.com/gjylr5ta

Peatix ：https://peatix.com/event/4613570/view





【プログラム／登壇者紹介】

本セミナーでは、AIエージェント領域における最新事例や、米中の市場動向をテーマにトークセッションを行います。

板谷 俊輔（Shunsuke Itadani）

PKSHA Algorithm Fund パートナー

ドリームインキュベータ（DI）中国代表を経て、2018年に独立。中国に長期コミットし、第4次産業革命時代の“遣唐使”の1人を目指す。

中国先端動向を日本の戦略・政策決定者に正しく伝達することをミッションとし、2011年より上海在住（中国全省訪問済）。

DANNY Pro.（板谷工作室）CEO。北京大学特聘講師、上海外国語大学兼任教授。

東京大学卒、同大学院新領域創成科学研究科基盤情報学修了。

庄子 尚宏（Takahiro Shoji）

Hike Ventures ジェネラル・パートナー

中国検索エンジン大手Baiduにて検索エンジンPM、デジタルガレージ投資先の日本展開サポートを経て、DGインキュベーションへ。

DGインキュベーションでは約3年半、北米および東南アジアへのグローバル投資業務を担当。また、投資先の日本展開も支援。

立命館アジア太平洋大学APM卒業。

金 剛洙（Kangsoo Kim）

株式会社松尾研究所 取締役

シティグループ証券株式会社を経て、株式会社松尾研究所に参画。機械学習の社会実装プロジェクトの企画からPoC、開発を一貫して担当。

2022年より取締役就任。

株式会社松尾研究所 取締役 経営戦略本部ディレクター

株式会社MK Capital 代表取締役社長CEO

PLUGA AI Asset Management株式会社 執行役員

金融庁特別研究員

東京大学卒、東京大学工学系研究科修了。

本セミナーは、AIやエージェント技術を活用した新規事業の立ち上げを目指す方、または起業準備中の起業家を主な対象としています。

当日は、米中におけるAIエージェントスタートアップの最新動向や、事業開発に活かせる注目事例をご紹介します。

さらに、投資家が注目する市場機会や有望分野、成功企業に共通する要素など、次の成長戦略を考える上での実践的なヒントをお届けします。

製品開発から市場展開までの戦略を具体化し、今後の方向性を検討したい方におすすめの内容です。



【IGNITEプログラム案内】

本セミナー内では、生成AI領域での事業創出・スタートアップを支援するアクセラレーションプログラム「IGNITE」についてご紹介します。

採択企業には、事業戦略や技術面での伴走支援に加え、最大3億円の出資検討、国内外投資家とのネットワーク機会など、事業を加速させる多様なサポートを提供いたします。

プログラムへのご応募・プログラムの詳細は（ https://pkshacapital.com/lp/ ）をご確認ください。



【主催・協力／お問い合わせ先】

主催 ：PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合

協力 ：松尾研究所、Hike Ventures

お問い合わせ：PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合

E-mail : info@pkshacapital.com