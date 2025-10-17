【奈良県立万葉文化館】オリジナル万葉日本画カレンダーができました

奈良県

万葉の四季と心を描き続けて――

長年ご愛顧いただいてまいりました「万葉日本画カレンダー」

2026年版（令和8年版）をもちまして、発行を終了させていただきます。昨今のライフスタイルの変化により、紙製カレンダーの需要が減少しているため、このような決定となりました。これまでご支援くださった皆さまに心より感謝申し上げます。最後の一作、ぜひお手元にお迎えください。

カレンダーは、１０／１（水）より当館ミュージアムショップで販売します。ぜひ、身近に飾っていただき、万葉歌人が歌に託した詩情、心情をお楽しみください。

１ 【内 容】 １・ ２月 那波多目 功一 「訪春」

３・ ４月 野々内 良樹 「麗日」

５・ ６月 川崎 春彦 「鳥の声」

７・ ８月 森田 りえ子 「撫子」

９・ 10月 木下 育應 「野路爽晨」

11・ 12月 絹谷 幸二 「大和国原」

２ 【サイズ】 縦 ２６ｃｍ × 横 ３２ｃｍ （横型）

※見開き上段には日本画とモチーフになった万葉歌、

下段にはその現代語訳、歌の背景、カレンダーを

掲載しています。

３ 【販 売】

（１）販売部数 ６００部

（２）販売場所 奈良県立万葉文化館

ミュ-ジアムショップ

（TEL: ０７４４-５４-１８５０）

（３）販売価格 １部 １，０００円（消費税込）

＊発送も受付けます。（送料については実費負担となります。）

（４）【問い合わせ先】奈良県立万葉文化館 ミュージアムショップ

カレンダー担当 TEL：０７４４-５４-１８５０

チラシ詳細を見る :https://www.manyo.jp/news/2025/10/101.html