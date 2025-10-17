【奈良県立万葉文化館】オリジナル万葉日本画カレンダーができました

写真拡大

奈良県

万葉の四季と心を描き続けて――


長年ご愛顧いただいてまいりました「万葉日本画カレンダー」


2026年版（令和8年版）をもちまして、発行を終了させていただきます。昨今のライフスタイルの変化により、紙製カレンダーの需要が減少しているため、このような決定となりました。これまでご支援くださった皆さまに心より感謝申し上げます。最後の一作、ぜひお手元にお迎えください。


カレンダーは、１０／１（水）より当館ミュージアムショップで販売します。ぜひ、身近に飾っていただき、万葉歌人が歌に託した詩情、心情をお楽しみください。



　１　【内　容】 １・ ２月　那波多目 功一 「訪春」


　　　　　　　　 ３・ ４月　野々内 良樹 「麗日」


　　　　　　　　 ５・ ６月　川崎 春彦 「鳥の声」


　　　　　　　 　 ７・ ８月　森田 りえ子 「撫子」


　　　　　　　 　 ９・ 10月　木下 育應 「野路爽晨」


　　　　　　　　 11・ 12月　絹谷 幸二 「大和国原」



　２ 【サイズ】 縦　２６ｃｍ　× 横 ３２ｃｍ　（横型）


　　　　　　　　　※見開き上段には日本画とモチーフになった万葉歌、


　　　　　　　　　　下段にはその現代語訳、歌の背景、カレンダーを


　　　　　　　　　　掲載しています。


　３　【販　売】


　　（１）販売部数　　６００部



　　（２）販売場所　　奈良県立万葉文化館


　　　　　　　　　　　　ミュ-ジアムショップ


　　　　　　　　　　　 （TEL:　０７４４-５４-１８５０）



　　（３）販売価格　　１部　１，０００円（消費税込）


　　　　　　　　　　　＊発送も受付けます。（送料については実費負担となります。）


　　　　


　　（４）【問い合わせ先】奈良県立万葉文化館 ミュージアムショップ


　　　　　　　　　　　　　カレンダー担当　TEL：０７４４-５４-１８５０



チラシ

詳細を見る :
https://www.manyo.jp/news/2025/10/101.html