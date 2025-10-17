【奈良県立万葉文化館】オリジナル万葉日本画カレンダーができました
万葉の四季と心を描き続けて――
長年ご愛顧いただいてまいりました「万葉日本画カレンダー」
2026年版（令和8年版）をもちまして、発行を終了させていただきます。昨今のライフスタイルの変化により、紙製カレンダーの需要が減少しているため、このような決定となりました。これまでご支援くださった皆さまに心より感謝申し上げます。最後の一作、ぜひお手元にお迎えください。
カレンダーは、１０／１（水）より当館ミュージアムショップで販売します。ぜひ、身近に飾っていただき、万葉歌人が歌に託した詩情、心情をお楽しみください。
１ 【内 容】 １・ ２月 那波多目 功一 「訪春」
３・ ４月 野々内 良樹 「麗日」
５・ ６月 川崎 春彦 「鳥の声」
７・ ８月 森田 りえ子 「撫子」
９・ 10月 木下 育應 「野路爽晨」
11・ 12月 絹谷 幸二 「大和国原」
２ 【サイズ】 縦 ２６ｃｍ × 横 ３２ｃｍ （横型）
※見開き上段には日本画とモチーフになった万葉歌、
下段にはその現代語訳、歌の背景、カレンダーを
掲載しています。
３ 【販 売】
（１）販売部数 ６００部
（２）販売場所 奈良県立万葉文化館
ミュ-ジアムショップ
（TEL: ０７４４-５４-１８５０）
（３）販売価格 １部 １，０００円（消費税込）
＊発送も受付けます。（送料については実費負担となります。）
（４）【問い合わせ先】奈良県立万葉文化館 ミュージアムショップ
カレンダー担当 TEL：０７４４-５４-１８５０
チラシ
