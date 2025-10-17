【10/29開催｜無料セミナー】M&A仲介の手紙DMの裏側：『御社指名』の真実とウソを開催いたします。
株式会社M&Aナビ
- 所要時間：約30分
- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）
- 登壇者：株式会社M&Aナビ 取締役 岩田 尚也
- 営業DMの“見極め方”が分かる
- 仲介会社との正しい距離の取り方を理解できる
- 売却検討時に信頼できる相談先の判断軸が得られる
- M&A仲介会社からの手紙が気になる方
- M&A仲介会社からの営業を受けたことがある方
M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、M&A仲介の手紙DMの営業手法の詳細と経営者の皆様が取るべき対応を解説するセミナーを2025年10月29日（水）11時00分から開催いたします。
開催概要- 開催日時：2025/10/29 (水) 11時00分~
*顔出し声出し無しでご参加いただけます。
セミナー開催の背景
「御社を買いたい企業があります」--そんなDM、最近届いていませんか？
M&A仲介会社からの営業手紙には、興味を引く言葉が並びます。
しかし、その“指名”は本当なのか、それとも営業トークなのか。
本セミナーでは、実際に中小企業オーナーが日頃受け取るDMの内容や背景をもとに、そこに隠れた意図と、経営者が取るべき“正しい対応”を解説します。
「M&A仲介からの手紙の真意を理解し、次の行動を誤らない」ために解説します。
【こんなことが分かります】
こんな方におすすめ- M&Aに興味・関心がある方
