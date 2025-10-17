アートの概念を更新しつづける美術史上最高峰のアーティスト、ゲルハルト・リヒター。フォンダシオン ルイ・ヴィトン史上最大規模の単独回顧展、2025年10月17日、本日より開催。

afumi inc

2025年10月17日から2026年3月2日にかけて、フォンダシオン ルイ・ヴィトンは、1932年にドレスデンに生まれ、現代美術界で屈指の影響力を誇るアーティスト、ゲルハルト・リヒターの大規模回顧展を開催します。1961年、リヒターは東ドイツを逃れ、西ドイツのデュッセルドルフへと渡ったのち、ケルンに定住し、現在も同地で暮らしながら創作を続けています。

20世紀および21世紀美術を代表する巨匠たち--ジャン＝ミシェル・バスキア、ジョアン・ミッチェル、マーク・ロスコ、デイヴィッド・ホックニー--の画期的な単独回顧展を経て、フォンダシオン ルイ・ヴィトンは、同世代でもっとも重要であり、国際的な名声博するアーティスト、ゲルハルト・リヒターに未だかつてない規模のスペースを捧げます。

2014年に開催されたフォンダシオン ルイ・ヴィトン開館記念展では、当館が所蔵するリヒター作品を紹介しました。そしてこのたびは、リヒターの芸術的歩みを称えるべく、1962年から2025年までに制作された油彩画、ガラスおよびスチールの彫刻、鉛筆とインクによるドローイング、水彩画、オーバーペインテッド・フォトグラフなど、計275点の作品によって構成される、規模・年代ともに前例のない単独回顧展を開催します。本展はまた、展覧会として初めて、ゲルハルト・リヒターの60年以上におよぶ創作活動の全貌を紹介する試みでもあります。

リヒターは常に、題材そのものと、表現形式としての絵画そのもの--彼がその境界を絶えず押し広げ、いかなる様式にも分類されることを拒んできた実験の領域--の双方に惹かれてきました。ドレスデン美術アカデミーでの研鑽は、静物画・肖像画・風景画・歴史画といった伝統的ジャンルとの対峙をリヒターに促しました。これらのジャンルを同時代的な視点から再解釈しようとする彼の欲求こそが、本展の核心をなしています。リヒターは、題材を問わず、自然や眼前の光景をそのまま描くことは決してありません。すべてのイメージは、写真や素描といったミディアムを通して濾過され、新たな文脈を生みだす作品として再構築されます。その過程において彼は、筆、パレットナイフ、スキージーなどを用い、ペインティングという領域の内部で驚くほど多様なジャンルと技法を探求し続けてきました。

本展は、1962年からリヒターがペインティングから離れる決断を下した2017年までの意義深い作品群を中心に、以後も続く創造の軌跡を網羅的に紹介します。およそ10年をひとつのセクションとして、 初期の写真を基にした作品から後年の抽象絵画に至るまで、断絶と連続によって形成されたリヒターのキャリアを貫く絵画的ヴィジョンの展開を、年代順にたどります。

Gallery 1: 1962-1970 - Painting after photographs.

はじめからリヒターの選択する題材は多層的であった。一方では、新聞や雑誌から取られた、一見するとありふれたイメージ--たとえばリヒターが自ら〈作品１〉とする、イタリアのデザイン誌に掲載されたテーブルの写真をもとに、その一部を塗りつぶした 1962年の《机》--であり、他方では、自身の過去を参照する家族の肖像 《ルディ伯父さん》《マリアンネ叔母さん》や、ドイツの歴史の影を想起させる《爆撃機》である。1960 年代半ば、すでにリヒターは彫刻 《４枚のガラス》や最初のカラーチャート《192の色》を通して、イリュージョニズム的な絵画表現に挑みはじめていた。《都市風景》では、表現主義を装ったインパストを探求し、《風景》《海景》では、古典的ジャンルに逆らうかたちでその可能性を試みている。

Gerhard Richter, Tisch [Table], 1962 (CR 1), Oil on Canvas, 90,2 x 113 cm, Private Collection, Photo credit: Jennifer Bornstein, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 2: 1971-1975 - Questioning representation.

1972年のヴェネツィア・ビエンナーレのために制作された《48 人の肖像》は、構想と技術の両面で卓越した作品であり、リヒターが絵画の本質を多様な方法で問い直す新たな章の始まりを示している。 彼の代名詞でもある〈ぼけ〉、《ティツィアーノ以後の受胎告知》における漸進的な模写と解体、大型のカラーチャートにおける意思を排した色彩のランダムな配置、グレイ・ペインティングにおける再現と表現の拒絶。これらの多様な実践を通して、リヒターは絵画の本質に根源的な問いを投げかけた。

Gerhard Richter, Verkündigung nach Tizian [Annunciation after Titian], 1973 (CR 343-1), Oil on Canvas, 125 x 200 cm, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington, DC, Joseph H., Hirshhorn Purchase Fund, 1994, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 4: 1976-1986 Exploring abstraction.

この10年のあいだ、リヒターは、水彩による習作を基にした油彩への展開、描かれた表面の検証、筆跡そのものを絵画の主題とする実践《筆跡 ( 赤地 )》《筆跡 ( 青地 )》を通して、抽象表現における独自のアプローチの基礎を築いた。同時期には娘であるベティの初めての肖像画 、風景画、静物画など、伝統的な題材の探求も続けた。

Gerhard Richter, Kerze [Candle], 1982 (CR 511-1), Oil on Canvas, 95 x 90 cmCollection Institut d’art contemporain,Villeurbanne/Rhône-Alpes, Hirshhorn Purchase Fund, 1994, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 5: 1987-1995 Sombre reflections.

芸術という制度の変化と社会的変化への深い懐疑に突き動かされ、リヒターは《1977年10月18日》--このシリーズは、ニューヨーク近代美術館から特別に貸与--を制作した。これは、リヒターのキャリアの中でも、現代ドイツ史を明示的に扱った唯一のシリーズである。同時期、彼はきわめて印象的かつ沈鬱な抽象作品群も手がけた。また、初期の家族画の主題に回帰して《子供を連れたS》シリーズも制作している。

Gerhard Richter, , Gegenüberstellung 2 [Confrontation 2], 1988 (CR 671-2)Oil on Canvas, 112 x 102 cm, The Museum of Modern Art, New York. The Sidney and Harriet Janis Collection, gift of Philip Johnson, and acquired through the Lillie P. Bliss Bequest (all by exchange); Enid A. Haupt Fund; Nina and Gordon Bunshaft Bequest Fund; and gift of Emily Rauh Pulitzer, 1995, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 6: 1983-2008 On Paper.

リヒターにとって、ドローイングは制御されたプロセスには組み込めない制作の手段であり、即興的なドローイングはペインティングの対極をなしている。1980年代に入ると、リヒターは複数のドローイングに取り組み、1999年に制作された 45枚から成るシリーズで締めくくられた。これらの作品は、同年、ヴィンタートゥール美術館で開催されたドローイング回顧展において初めて公開された。

ドローイングと並行して、リヒターは鮮やかな色彩の水彩画を手がけた。意図的な構成と制御不能な偶然とのあいだを往還する自発的な行為--のちにペインティングでも展開されるこの方法--は、この時期にすでに実践されていた。こうした試みは1990年代には散発的にしか続けられなかったが、やがて紙や写真の上に油彩を施す作品へと発展していく。オーバーペインテッド・フォトグラフでは、写真によるイメージと絵具という物質との関係--形態や色彩の呼応、あるいはそのずれ--が主題となる。スナップ写真がもつ私的で内向的な性格は、絵具の塗布によって中和され、写真と絵画の境界が静かに撹乱されている。

Gerhard Richter, 9.3.08 Grauwald, 2008 Lacquer on photograph, 12,5 x 18.5 cm, Fondation Louis Vuitton, Paris, Photo credit: Primae / Louis Bourjac, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 7: 1992-1999 - Moments of reflection.

1996年、リヒターの娘エラ・マリアが誕生し、新たな家族の存在が彼の人生に新たな推進力をもたらした。一家はケルン郊外のハーンヴァルトに新しい住居兼アトリエを構え、リヒターは複数の作品群を同時に進めるため、ケルン中心部のアトリエも引き続き維持した。この時期、リヒターはひとつの抽象画ではなく、構造と調性によって特徴づけられた連作に取り組んでいた。こうした力強い作品群と並行して、リヒターは写真をもとに描かれた私的で内政的な絵画も制作しており、その中には自身初のセルフポートレートも含まれている。日常の中に見出された目立たないモチーフから、リヒターは現実に対する憂あるまなざしを示唆するメタファーを生みだしている。

Gerhard Richter, Lesende [Reader], 1994 (CR804), Oil on Canvas, 72 x 102 cm, Collection San Francisco Museum of Modern ArtPurchase through the gifts of Mimi and Peter Haas, and Helen and Charles Schwab, and theAccessions, Committee Fund: Barbara and Gerson Bakar, Collectors Forum, Evelyn D. Haas, Elaine McKeon, Byron R., Meyer, Modern Art Council, Christine and Michael Murray, Nancy and Steven Oliver, Leanne B. Roberts,Madeleine H. Russell, Danielle and Brooks Walker, Jr., Phyllis C. Wattis, and Pat and Bill Wilsonc, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 9: 2001-2013 - New perspectives in painting.

2002年、リヒターはケルン大聖堂南翼のステンドグラス窓の設計を依頼され、それが彼に新たな試みへの着想をもたらした。《ジリカート》《ケージ》の連作を描いたのち、彼はガラスという素材を用いた制作へと移行する。リヒターは、自身が構想しながらも、いわゆる画家としてではなく作品制作に携わるようになる。2007年に除幕された《ケルン大聖堂の窓》では、72色を１万余の9.6cm角のピクセルに配置するために、偶然のプロセスを生みだすべくコンピューターの乱数プログラムを用いた。

Gerhard Richter, Strip, 2011 (CR 921-2), Digital print on paper between, aluminium and Perspex (Diasec), 200 x 440 cm, Fondation Louis Vuitton, Paris, Photo credit: Primae / Louis Bourjac, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)Gerhard Richter, Cage (6), 2006 (CR 897-6), Oil on Canvas, 300 x 300 cm, Private Collection, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 10: 2014-2017 - Pictorial elegies.

数年間の中断を経て、リヒターは2014年にペインティングを再開した。その際に彼が最初に取り組んだ主題は、ドイツの過去であった。長年にわたり、彼はホロコーストを題材とする作品の制作を試みてきたが、その圧倒的な感情を適切に表現する手段を見いだせずにいた。《ビルケナウ》の連作は、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所で収容者によって撮影された現存する唯一の写真群を出発点としている。最終的にこの作品群は、四点の抽象絵画として完成された。これらの作品はまずドイツで、ついでイギリスで、そして 2020 年にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたリヒターの回顧展で展示された。《ビルケナウ》の写真版は、ベルリンの国会議事堂およびアウシュビッツ・ビルケナウ記念館に恒久展示

されている。2016年には、ベルリンとドレスデンにおける主要作品群の恒久展示を目的として、ゲルハルト・リヒター財団が設立された。2015年から2017年にかけて、リヒターはその表現力によって観る者を魅了する一連の抽象絵画を制作した。その後、再び沈黙を経て、彼は、自らの画業を完結した、と宣言した。

Gerhard Richter, Birkenau, 2014, Oil on Canvas, 260 x 200 cm each, Neue Nationalgalerie, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin,loan from Gerhard Richter Art Foundation, Photo: David Brandt, courtesy Gerhard Richter Archive Dresden, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

Gallery 11: 2017-2025 - Continuing to work.

リヒターは、自らの画業は完結した、と宣言して以来、ドローイングとパブリック・スペースのための作品制作に専念している。2016年には、日本の豊島に《豊島のための14枚のガラス、無益に捧げる》を設置したパヴィリオンが完成した。続いて2018年には、ミュンスターのドミニカ教会において《振り子のための2組の灰色の合わせ鏡》を発表。さらに 2025年には、ノーマン・フォスター設計によるニューヨークの建築内に、二点の大型レリーフが設置される予定である。

壁面に向かって制作する代わりに、リヒターはいま、机上での制作に勤しんでいる。それぞれのドローイングには日付が記されており、その創作過程をたどることができる。それらは連続的に発展するのではなく、数日から数週間のあいだに小さなまとまりとして生まれる。

これら新しい紙上の作品においてリヒターは、メディウムとしてのドローイングの力学と可能性を探求している。線描、フロッタージュ、トーンなどを用い、ときに独自の技法にも実験的に取り組んでいる。意識を超えた手の動きが、これまでになく重要な位置を占めている。ときおり彩色インクを用い、リヒターはそれを遊び心をもって紙上に滴らせる。偶然に生まれた形象に応えながら、定規やコンパスなどの器具を用いて再び線を引く。ゲルハルト・リヒターは、現在もケルンで生活し、創作を続けている。

Gerhard Richter, 26 Zeichnungen [26 Drawings], 2023, Solvent, graphite, and crayon on paper, 14.9 x 20.6 cm (each), Fondation Louis Vuitton, Paris, Photo credit: Primae / Louis Bourjac, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)Gerhard Richter, 3.8.2023 (2), 2023, Solvent, graphite, and crayon on paper, 21.6 x 25.9 cm, Private collection, Photo: Georgios Michaloudis, farbanalyse, Koln, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)Gerhard Richter, 10.7.2024, 2024, Solvent, graphite, and crayon on paper, 21 x 29.7 cm, Private collection, Photo credit: Georgios Michaloudis, farbanalyse, Koln, (C) Gerhard Richter 2025 (18102025)

