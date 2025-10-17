12／７(日)開催 『２０２５　ドコモ未来フィールド×アビスパ福岡』特別体験参加者募集のお知らせ

アビスパ福岡株式会社

アビスパ福岡は、２０２５年１２月７日(日)に「２０２５ ドコモ未来フィールド」として、サッカー教室を開催いたします。小学１年生～６年生のお子さまち保護者のペア５０組（計１００名）を無料ご招待いたします！さまざまなプログラムからプロサッカーの“セカイ”を体感できる特別な１日。みなさまのご応募を心よりお待ちしております！

■２０２５ ドコモ未来フィールド×アビスパ福岡

【イベント内容】

アビスパ福岡の現役選手と行うサッカー教室やＰＫ体験、さらに選手バスの乗車やクラブハウス見学など、ここでしか体験できない特別なプログラムを実施。

当日は現役選手との交流会も実施し、選手の食事も体験いただけます。

夢や学びにつながるこの機会に、ぜひご参加ください。

※ イベントの内容は予告なく変更となる場合がございます。

【開催概要】

開催日：２０２５年１２月７日(日) １３：００～ ※時間は予定

会場：雁ノ巣レクリエーションセンター

住所：福岡市東区奈多１３０２-５３

募集対象：小学１年生～６年生のお子さまと保護者のペア５０組（計１００名）

※ 交通費や宿泊費は参加者のご負担となります。

※ サッカー教室は、お子さまのみの参加となります。また、イベントにより、保護者さまは見学等でご参加いただけないものもございますので、予めご了承ください。

【募集期間】

２０２５年１０月１７日(金) １０：００ ～ １１月９日(日) ２３：５９

【応募条件】

ｄアカウントをお持ちのお客さま

【応募方法】

以下のURLより、応募フォームにアクセスいただき、必要事項をご入力のうえ、お申込みください。

お申込みはこちら

https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/field/event_2025/avispa_2501/?utm_source=partner&utm_medium=avispa_hp&utm_campaign=avispa_2501&utm_content=80(https://docomo-mirai.tda.docomo.ne.jp/field/event_2025/avispa_2501/?utm_source=partner&utm_medium=avispa_hp&utm_campaign=avispa_2501&utm_content=80)

【当選のご案内】

当選者の方には、１１月１０（月）以降に順次、お申込みの際に入力いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

※ お電話にて参加可否のご確認させていただきますが、一定期間にご連絡がつかない場合は当選を無効とさせていただきます。

■株式会社NTTドコモとの取り組み

アビスパ福岡は、株式会社NTTドコモが提供する料金プラン「ドコモMAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」と連携し、クラブの強化費に繋がる取り組みを実施しております。

さらに、「推しJクラブキャンペーン」にて、お客様の獲得ｄポイントの5～10％が応援金としてクラブの強化費として役立てられるキャンペーンを実施中です。

【「DAZN」を見るなら「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活MAX」でおトクに！】

https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/dazn/j/?utm_source=dmaxparter_AF&utm_medium=other&utm_campaign=ocx_2506_dmax_partner&argument=phMVk6SJ&dmai=a68a6f0d67c2a5(https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/dazn/j/?utm_source=dmaxparter_AF&utm_medium=other&utm_campaign=ocx_2506_dmax_partner&argument=phMVk6SJ&dmai=a68a6f0d67c2a5)

【「推しJクラブ応援キャンペーン」であなたの“推し”をもっとアピール！】

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/avispa_2507/index.html

本件に関するお問い合わせ先 ： アビスパ福岡（株） 事業推進部 まで

本社 TEL:092-674-3020 / FAX:092-674-3022