“透け感”を秋冬に楽しむ？！大好評アイテム『n′OrLABEL裏起毛配色ボリュームチュールスカート』を季節に合わせた着心地に進化させ、10月20日（月）に新発売します。【オシャレウォーカー】
株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）が運営するファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」は、オリジナルブランドであるn'OrLABELより、"n'OrLABEL裏起毛配色ボリュームチュールスカート"を10月20日(月)に販売を開始いたします。
商品詳細はこちら :
https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/sfn0195?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251017
★お客様の声を添えて。人気ポイントを、3つの“感”でまとめました！
▼ポイント１.
一番のこだわりである【立体感】のあるシルエットを実現するため、
８枚のパーツをつなぎ合わせた生地が魅力の一つです。
~お客様の声~
・チュールが重ねてあるのに広がり過ぎないのでシルエットがキレイに見えました。
・裾はボリュームがあるのに、ウエスト周りはスッキリで、綺麗なAラインになります。
▼ポイント２.
2色のチュール生地＋同系色の裏地＝３層仕立てで
奥行きのあるニュアンスカラーを演出してくれます。
これにより、他にはない【存在感】を得られ、スタイリングのアクセントになること間違いなしです！
~お客様の声~
・色違いのチュールが2枚重ねられているため、高級感が出ます。
・ブラックを購入しましたが、チュールの配色のおかげで、黒のトップスと合わせても真っ黒にならなくて良かったです。
▼ポイント３.
贅沢なチュール使いにより、【揺れ感】を楽しめます。
この揺れ感が、動くたびに表情が変えてくれるため、
立体感やニュアンスカラーによる存在感がより一層魅力的になります。
~お客様の声~
・ふわっと広がるシルエットが素敵です。
・歩くたびにフワフワと揺れるチュールがふんわりと体型をカバーしてくれました。
★裏起毛なのに重たく見えません
ふわっと軽やかな印象のチュールスカートのため、裏地付きでも重くなりすぎません。
また、肌触りの良い裏地には帯電防止加工がついているため、
重ね着しても静電気が起こりにくく、安心してご着用いただけます。
★ここまでこだわっています！
ウエストゴムがカラーごとに染めた総ゴムにすることで、
着心地も、デザインも、かわいくインしやすい仕様になっています。
★選べる丈感
身長や好みのスタイリングに合わせて、2種類の丈からお選びいただけます。
自身の『似合う』を選択できる嬉しいポイントです。
ショート丈
レギュラー丈
★どんなコーデにだって合わせやすい！着回ししやすいカラーバリエーション
アイボリー
プラム
ニュアンスネイビー
カーキ
ブラウン
ブラック
商品詳細
n'OrLABEL裏起毛配色ボリュームチュールスカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/sfn0195?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=251017)
商品番号：14bo0k2
価格：\3,590
サイズ：フリーサイズ(レギュラー丈)、フリーサイズ(ショート丈)
カラー：アイボリー／プラム／ニュアンスネイビー／カーキ／ブラウン／ブラック
n'OrLABELについて
ブランドコンセプト
ほかにない、私のデイリーウェア
毎日の生活を心地よく自分らしく過ごすための服。遊び心を取り入れた、大人のカジュアルスタイル。
Brand page：https://www.osharewalker.co.jp/s/nor/
Instagram:https://www.instagram.com/norlabel_official/
会社紹介
＜株式会社 mighty＞
2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。
ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。
本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15
