海辺の絶景ベーカリー「YUNAGI Cafe」2025年11月17日（月）グランドオープン
株式会社京瀧（本社：山口県周南市、代表取締役：京瀧崇久）は、2025年11月17日（月）、海辺のベーカリーカフェ YUNAGI Cafe（ユウナギ カフェ） を山口県周南市栗屋奈切にオープンいたします。
周南市栗屋奈切の地は、1916年に株式会社京瀧の前身である京竹組が誕生した、109年前の創業の原点にあたる場所です。
その地に、YUNAGI Cafeが新たにオープンします。
現社長体制のもとでは初となる自社ブランドとして、創業の地を守り継ぎながら、次の時代へとつなぐ意志を形にしました。
同じ建物の2階にあるレストラン seahorse とともに、海を眺めながら過ごす時間を楽しんでいただける空間を目指します。
■YUNAGI Cafeとは
海辺の絶景ベーカリーカフェ
瀬戸内の海に包まれる新名所
時間ごとに表情が変わる絶景
YUNAGI Cafeの一番の価値は時間ごとに表情が変わる絶景です。毎朝焼き上げるアップルパイをシグネチャーに、シンプルに小麦の味を味わえる塩パン、クロワッサン。日常に馴染みのある商品を、素材にこだわりお客様に提供する海辺の絶景ベーカリーカフェです。
スイーツメニューとして、モーニングのアサイーボウルをはじめ、クレープやバスクチーズケーキ、スコーンといった焼き菓子もお楽しみいただけます。瀬戸内の海に包まれ、周南の海辺に佇む新名所として、訪れる人に「心地よいやすらぎ」をお届けします。焼きたてのパンと、シンプルで心あたたまる手作りのスイーツをご用意して、皆さまをお待ちしております。
■プロデュース・監修
パン監修：東京 白金の老舗ベーカリー「ラトリエコッコ」
トータルプロデュース：株式会社ブリーズオブエイチ
コーヒー：「HAGAN ORGANIC COFFEE」オリジナル焙煎
YUNAGI Cafeのトータルプロデュースは、株式会社ブリーズオブエイチが手がけています。同社はコーヒーロースター「HAGAN ORGANIC COFFEE」とスイーツパティスリー「POSH」を軸に東京・福岡を中心に多方面でカフェのプロジェクトを運営しています。
https://breezeofh.com/ ※株式会社ブリーズオブエイチ HP
https://www.instagram.com/haganorganiccoffee/ ※HAGAN ORGANIC COFFEE インスタグラム
パンは東京 白金の老舗ベーカリー「ラトリエコッコ」が監修し、人気老舗ベーカリーの確かな歴史と味作りを踏襲しています。
https://cocco2011.com/ ※ラトリエコッコ HP
https://www.instagram.com/cocco_shirokane/ ※ラトリエコッコ インスタグラム
コーヒーは「HAGAN ORGANIC COFFEE」オリジナル焙煎、ブレンドしたYUNAGIブレンドを中心に朝昼夜そして夕凪のシーンをコンセプトにしたコーヒー豆をラインナップ。紅茶は「POSH」オーガニックフレーバーティーを提供いたします。
■SHOP INFORMATION
YUNAGI Cafe（ユウナギ カフェ）
住所：〒745-0802 山口県周南市栗屋奈切118-13 1F（レストラン seahorse 1F）
営業時間：9:30～18:00
定休日：不定休
グランドオープン日：2025年11月17日（月）
※プレス関係者向け内覧会の予定はございません。
■主なラインナップと価格目安
アップルパイ \480／クロワッサン \380／塩ロールパン \320／シナモンロール \480／
クラシックフレンチトースト \980／バスクチーズケーキ \780／バナナブレッド \600／
バスクチーズケーキホール \2,980／
バターシュガークレープ \780／チョコバナナ \880／ハムチーズ \1,080／ピザ \1,080／
ハンドドリップコーヒー \600／オーガニックフレーバーティー \600／ラテ \700／
クラフトレモネード／クラフトジンジャエール \650～
※価格は仕入れなどにより変更となる場合がございます。
■BRAND INFORMATION
YUNAGI Cafe（和文表記：ユウナギ カフェ）
Instagram：https://www.instagram.com/yunagi.cafe/
会社概要
会社名：株式会社京瀧（きょうたき）
所在地：〒746-0009 山口県周南市川手2丁目10-18
代表者：代表取締役 京瀧 崇久
設立：1948年6月23日（※創業1916年）
資本金：6,000万円
従業員数：279名（役員・正社員・パート・アルバイト含む）
事業内容：港湾荷役業、貨物運送業、マリーナ事業、フード事業、カーライフ事業等
URL：https://kyotaki.co.jp （公式ウェブサイト）