昨年完売の人気シリーズが、この冬ふたたび。心ときめく、クリスマス限定「プティルウ テディベアギフト」10月17日より発売

株式会社プティルウ

オリジナルぬいぐるみの企画・製造・販売を行う株式会社プティルウ（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：長田耕太）は、2025年のクリスマスに向けて、限定デザインの「Petit Loup Christmas Gift 2025」シリーズを10月17日(金）発売いたしました。

昨年、クリスマス前に完売した人気シリーズが、今年は新作3型を加えて登場。

ぬいぐるみとジュエリー、そしてインテリアとしても楽しめるガラスドームギフトなど、

大切な人へ“想いを贈る”ための多彩なラインナップがそろいました。

(URL:https://www.ptl.co.jp/f/christmas2025)

■今年の新作ラインナップ（全3種）

小さなテディベアと、きらめくジュエリーやガラスドームを組み合わせた特別なギフトです。

ふわふわの手ざわり、可憐な佇まい、そして箱を開けた瞬間に広がる幸福感。

贈られた人の心をやさしく包み込む、冬だけのときめきを届ける贈りものです。

大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもぴったりな“聖夜限定のベアギフト”をお楽しみください。

2025クリスマスネックレスギフトFUU 4,620円（税込）

真っ赤なサンタ帽とリボンをまとった、当店人気No.1の12cmテディベア「FUU」。

一粒クリスタルが輝くリボンモチーフのネックレスを添え、可愛らしさとエレガンスを兼ね備えたギフトに仕上げました。クリスマス限定ロゴを箔押しした特製ギフトBOX入り。

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/jewelry/xmas24_fuu

2025クリスマスガラスドーム/teteホワイト 4,980円（税込）

クリスマスシーズンより新登場の雪のように真っ白な「teteホワイト」が、小さなクリスマスブーケを抱いた温もりあふれるデザイン。右足裏にはオリジナルのリースアイコンをプリントし、季節感を演出。ガラスドームに収められた姿は、飾って楽しめるインテリアギフトとしても人気です。

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/flower/xmas25_g

2025クリスマスネックレスギフト teteホワイト 4,620円（税込）

クリスマスガラスドームと同じ、新登場の「teteホワイト」が、幸福を象徴するハートモチーフネックレスとともに登場。一粒のクリスタルがきらめく上品なデザインで、世代を問わず愛されるギフトです。右足裏にはクリスマス限定のリースアイコン入り。こちらも限定ギフトBOXでお届けいたします。

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/jewelry/xmas25_tete

■早期購入特典

上記クリスマスギフト3商品限定で12月10日(水)までのご購入で、クリスマスオーナメント「スノウマンソックス」または「クリスマスブーツ」をプレゼント！どちらもベアと一緒に飾れる可愛いデザインで、クリスマスムードをより一層盛り上げます。



※特典は数量限定・なくなり次第終了となります。

■ その他クリスマスギフト ラインナップ

2025クリスマスガラスドームギフト / teteショコラ 4,980円（税込）

真っ赤なサンタマフラーを巻いたテディベア。クリスマスツリーと「Merry Christmas」のメッセージがプリントで入っています。

クリスマスカラーのミニブーケを抱いて、可愛い

クリスマスのインテリアになります。

(URL:https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/flower/bb_flower)

2025クリスマスバースデイベア/FUU 3,300円（税込）

真っ赤なダッフルコートを着た手のひらサイズのテディベア。足裏の日付はお好きな記念日をお選びいただけます。大切な記念日が刻まれたテディベアは、より一層ギフトとして特別感がアップします。

(URL:https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/24xmas_mbb)

クリスマスリースベア 3,980(税込)

クリスマスを連想する真っ赤なテディベアにおいしそうなフルーツたっぷりのリースでデコレーションしたベア。自立するのでどこでもかわいくかざれます。

(URL:https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/xmasgift/xmaswreathbear)

プティルウのクリスマスシリーズは、

「ぬいぐるみ × ジュエリー × インテリア」という新しいギフトスタイルを提案しています。

単なる可愛いぬいぐるみではなく、“手のひらサイズの癒し”に“贈る人の想い”を込め、

飾って楽しめるジュエリーやガラスドームを組み合わせた、上品で心温まるコレクションです。

“飾って楽しむぬいぐるみギフト”として、近年は大人の女性やインテリア好きな方からも注目を浴びています。ツリーの下に飾ったり、デスクや棚にそっと置いたり――

日常の中にさりげなくクリスマスのときめきを添えられるのも魅力のひとつです。

ふんわり優しい表情のテディベアたちは、手のひらに収まる小さな存在ながら、

見る人の心を和ませ、冬の贈りものにぴったりの“ぬくもり”を届けてくれます。

大切な人へのプレゼントにはもちろん、頑張った自分へのご褒美としてもおすすめです。

公式オンラインショップにて発売中となっております。

お問い合わせ商品の詳細や購入については、弊社ウェブサイトを御覧ください。

プティルウ本店：https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/xmasgift

各ECショッピングモールでも販売中です

プティルウ楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/petitloup1969/c/0000000696/?l-id=shoptop_shopmenu_shopcategory_1

アマゾン店 https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSCB7S2F?th=1

プティルウYAHOO!店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/petitloup/8027801.html

ギフトモール店 https://giftmall.co.jp/gift8LHbhH/

プティルウについて

プティルウは1969年創業。半世紀以上もの間、数多くのテディベアとその仲間たちを生み出してきました。私たちがお届けしたいのは、毎日がちょっとハッピーになる「こぐまのいる生活」。

忙しい毎日の中でぬいぐるみと触れ合うことで、ほんわか優しい時間を過ごしていただきたい。

私達はこれからも、生活に寄り添うぬいぐるみをつくって参りたいと考えています。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.ptl.co.jp/

【プティルウ楽天市場店】https://www.rakuten.ne.jp/gold/petitloup1969/

【アマゾン店】https://x.gd/amazonpetitloup

【プティルウYAHOO!店】https://shopping.geocities.jp/petitloup/

【ギフトモール店】https://giftmall.co.jp/shop/petitloup1969/

【PetitLoupJP店】（海外販売）https://www.etsy.com/shop/PetitLoupJP

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/petitloup01/

【X】https://x.com/ptl_loulou

【Facebook】https://www.facebook.com/ptl.co.jp