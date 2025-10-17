＜アトレ浦和＞開業10周年記念祭『OUR HOME,OUR HEART』を10月17日(金)から開催！

株式会社アトレ

株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行)が運営するアトレ浦和(所在地：埼玉県さいたま市)は、2025年11月25日（火）に開業10周年を迎えます。

周年記念企画として、10月17日(金)～11月25日(火)の期間、「OUR HOME,OUR HEART」をテーマに、ショップの10周年記念商品・サービスをはじめ、JR浦和駅や街とコラボした特別イベントを開催し、お客様へ10年間の感謝の気持ちを届けます。

■アトレ浦和10周年祭 キャンペーンメッセージ『OUR HOME,OUR HEART』

■OUR HOME,OUR HEART

この場所は、わたしたちのホーム。

ここで共に重ねた日々が輪となって、この街をもっと誇れる未来が、

これからも広がっていきますように。

▶ アトレ浦和10周年祭 キャンペーンビジュアル

JR浦和駅直結のショッピングセンター・アトレ浦和。これからも地域の皆様の”帰る場所＜HOME＞“として、人々の暮らしに寄り添い続けたい。また、お客様・駅・街に支えられ、10周年を迎えられたことへの感謝の気持ちを10周年祭キャンペーンビジュアルを通じてお届けします。

アトレ浦和10周年祭 キャンペーンビジュアル■10周年記念ロゴ

▶ アトレ浦和10周年記念ロゴ

お客様や地域の皆様に支えられた10年間への感謝と、浦和の「和」のように円を描き、これからも手を取り合い共に歩んでいきたいという想いを込めました。

■JR浦和駅とのコラボイベント

アトレ浦和10周年記念ロゴ１.おいしいパンに出会える3日間♪ 『えきパン』 にアトレ浦和ブース登場

パン屋さんがJR浦和駅に大集合！地元埼玉の名店や関東の有名店の“おいしいパン”に出会えるとっておきの3日間。JR浦和駅が主催する大人気の『えきパン』にアトレ浦和ブースが登場します。

えきパンURAWAロゴ

【開催日】 10月23日（木）13:00～20:00

10月24日（金）10:00～20:00

10月25日（土）10:00～18:00

【場所】JR浦和駅 東西連絡通路イベントスペース

【アトレ浦和ブース 出店ショップ】

・神戸屋キッチン デリ＆カフェ

・毎月PANDA！（株式会社 神戸屋運営）

・ブーランジェリー ブルディガラ

詳細はこちら▶https://www.atre.co.jp/urawa/news/5883/

２.JR浦和駅×アトレ浦和 『アトレインフェスタ』アトレ浦和×JR浦和駅 アトレ浦和10年祭記念ロゴ

【開催日時】11月22日（土）・23日（日・祝）各日 10：00～16：00

【場所】JR浦和駅 東西連絡通路イベントスペース

・お囃子演奏 （11月22日（土）のみ）

“本太（もとぶと）お囃子連”によるお囃子を実施します。

・こども駅長制服撮影会

こども駅長制服を着用して、新幹線パネルの前で記念撮影ができます。

・シンカリオン撮影会

アトレ浦和と同様、今年10周年を迎える

『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズから、

「シンカリオン Ｅ５はやぶさトレーラーフォーム」が登場します。

※撮影会参加方法は決定次第、アトレ浦和HP内のNews（下記URL）でお知らせします

（画像左）新幹線変形ロボ シンカリオン10周年記念ロゴ（画像右）シンカリオンＥ５はやぶさトレーラーフォーム

・ミニ新幹線乗車体験 （11月23日（日・祝）のみ）

ミニ新幹線「E6系こまち」の乗車体験ができます。

※乗車体験参加方法は決定次第、アトレ浦和HP内のNews（下記URL）でお知らせします

※イベントごとに時間帯が異なります。

（協力）JR浦和駅

詳細はこちら▶https://www.atre.co.jp/urawa/news/5822/

■街とのコラボイベント『浦和うなこちゃん』がやってくる！

浦和の街の魅力のひとつである「うなぎ」。浦和の街とうなぎの歴史や、「浦和うなこちゃん」を紹介する特設ブースが期間限定で登場します。「浦和うなこちゃん」の作者である、やなせたかし先生との関係性など、知られざる歴史もご紹介します。

１.『浦和うなこちゃん』特設ブース

【展開期間】10月17日（金）～11月25日（火）

【場所】アトレ浦和 South Area 1F 時計の広場

２.『浦和うなこちゃん』がアトレ浦和にやってくる！

浦和うなこちゃんが館内に登場！記念撮影会を開催します。

【開催日】11月22日（土）・23日（日・祝）

【時間】決定次第、アトレ浦和HP内のNews（下記URL）でお知らせします

【場所】アトレ浦和 South Area 1F 時計の広場 他 館内各所

浦和うなこちゃん

（協力）浦和区役所 区民生活部 地域商工室、浦和のうなぎを育てる会、一般社団法人さいたまスポーツコミッション、やなせスタジオ、高知県

詳細はこちら▶https://www.atre.co.jp/urawa/news/5823/

■「浦和うなこちゃん」作者の「やなせたかし先生」の故郷・高知県とのコラボフェア

【展開期間】10月17日（金）～11月25日（火）

高知フェアイメージ画像

（協力）高知県

詳細はこちら▶https://www.atre.co.jp/urawa/news/5824/

■秋の「いばらき」を楽しもう♪プレイアトレ土浦＆JA水郷つくばとのコラボフェア

【展開期間】10月17日（金）～11月13日（木）

『いばらき、いただき！～アトレとつながる実りの彩り～』をテーマに、いばらき県産食品を使用したオリジナル商品・限定メニューを展開します。

いばらき、いただき！イメージ画像

（協力）JA水郷つくば

詳細はこちら▶https://www.atre.co.jp/campaign/ibarakifair/

■10年間のご愛顧に感謝を込めて！お楽しみ抽選会♪

10年間のご愛顧に感謝を込めて、「お楽しみ抽選会」を開催します。

やなせたかし先生の故郷・高知県からの旅館宿泊券や、「浦和うなこちゃん」グッズ、アトレ浦和フードショップからの特別ギフトなど、豪華景品が多数登場します。

【開催日時】 11月22日（土）・23日(日・祝) 11：00～20：00

【場所】アトレ浦和 South入口（神戸屋前）

【内容】

アトレ館内ショップで1会計3,000円（税込）以上ご利用で抽選に1回チャレンジ！

アトレ公式LINE限定特典：トーク画面に「うらわ」と入力すると追加抽選券1回分をプレゼント

※お買い上げ対象期間：11月22日（土）・23日（日・祝）

※ショップにて 「抽選補助券」の受領が必要です

※レシート合算不可 ※参加は最大2回まで（抽選補助券での参加、LINE限定特典での参加）

【景品例】

特別賞１. 高知県 旅館『土佐御苑』ペア宿泊券（朝食付）1組様

特別賞２. 高知県 ホテル『リバーサイドホテル松栄』ペア宿泊券（朝食付）1組様

特別賞３. 浦和うなこちゃんグッズ賞 100名様

1等 選べる『京都八百一・魚力・肉処たかぎ』のギフトセット 各3名様

など 上記はあくまで一例です

（景品協力）高知県旅館ホテル生活衛生同業組合、土佐御苑、リバーサイドホテル松栄、浦和区役所 区民生活部 地域商工室

詳細はこちら▶https://www.atre.co.jp/urawa/news/5825/

■10周年記念 ショップ企画

アトレ浦和の10周年を記念し、各ショップ限定商品の販売や購入特典、スペシャルプライスなど、特別サービスを実施します。

10周年記念商品＆セットイメージ画像

※画像の商品は一例です。

詳細はこちら▶https://www.atre.co.jp/urawa/news/5821/

施設概要

■「アトレ浦和店」施設概要

施 設 名 ：アトレ浦和

所 在 地 ：埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12

営業時間：ショッピング/10:00～21:00 レストラン/ 11:00～22:00

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階 数： ［South Area]地上2階 [North Area］地上2階［West Area］地上4階

店舗面積：［South Area / North Area］3,559平方メートル ［West Area］1,936平方メートル

店 舗 数 ：53ショップ（2025年10月17日現在）

■SC運営会社概要

名 称 ：株式会社アトレ

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

会社設立：1990年4月2日

資 本 金 ：16億3千万円

代 表 者 ：高橋 弘行

事業内容：駅ビルの管理および運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ吉祥寺、アトレ川崎、アトレ上野他