『小林道夫×白井圭　～レジェンドとの対話～』11月27日コンサート開催決定　92歳の鍵盤楽器奏者 小林道夫と元NHK響 ヴァイオリニスト 白井圭が再共演

カーウントカー合同会社主催、『小林道夫×白井圭 ～レジェンドとの対話～』が2025年11月27日 (木)に横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷 ホール（神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて10月20日(月)20:00より発売開始です。

カンフェティでチケット発売 :https://www.confetti-web.com/events/11467

https://x.com/kei_shirai/status/1963156315368542410

日本音楽界のレジェンド・小林道夫と白井圭の再共演

92歳を迎えた、日本音楽会が誇る鍵盤楽器奏者、小林道夫。氏が信頼し、他方では氏を尊敬してやまない、元NHK響ゲストコンサートマスターのヴァイオリニストの白井圭。両者が昨年の共演の後、早く再共演をと願い実現するコンサート。

プログラムは、小林氏が得意とし、またウィーンに長く暮らした白井の両者が特別な思いを持って臨むシューベルトの珠玉の作品群。

日本が誇る偉人の音楽を、なるべく多くの次世代の音楽界を支える若手に聞いてもらいたいとの思いから、25歳以下は2000円、また初めてのコンサート鑑賞のきっかけともなるべく、保護者割引も設定しています。

＜曲目＞

シューベルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ全3曲

シューベルト：ヴァイオリンとピアノのための華麗なるロンド ロ短調

※やむを得ない事情により、プログラム・出演者が変更になることがあります。

公演概要

『小林道夫×白井圭 ～レジェンドとの対話～』

公演期間：2025年11月27日 (木) 18:00開場／18:30開演

会場：横浜市港南区民文化センター ひまわりの郷 ホール（神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6-1）

■出演者

ピアノ：小林道夫

ヴァイオリン：白井圭

■チケット料金

S席：5,000円

S席保護者席：4,000円（Y席との連番、1席に限る）

A席：4,000円

A席保護者席：3,000円（Y席との連番、1席に限る）

Ｙ席（25歳以下）：2,000円

（全席指定・税込）

