ポケモン達が三井アウトレットパーク 木更津に大集合！大人も子供も集まれ！「ポケモン Pika Pika フェスティバル in三井アウトレットパーク 木更津」開催！
三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する、三井アウトレットパーク 木更津では、2025年10月25日(土)～12月25日(木)の期間で「ポケモンストア アウトレット 木更津店」とのコラボレーション企画「ポケモン Pika Pika フェスティバル in 三井アウトレットパーク 木更津」を開催します。
「ポケモン Pika Pika フェスティバル in 三井アウトレットパーク 木更津」概要
三井アウトレットパーク 木更津では「ポケモンストア アウトレット 木更津店」全面協力の元で2025年10月25日(土)～12月25日(木)の期間中、「ポケモン Pika Pika フェスティバル in 三井アウトレットパーク 木更津」を開催します。
期間中は様々なコラボイベントやプレゼントキャンペーン、館内の入口などガラス面への装飾が施されるほかガーデンエリアなどにポケモンのイルミネーションが登場し、ご来館された皆様を盛り上げてまいります！
ぜひ、この機会にお越しください。
■店舗概要
ポケモンストア アウトレット 木更津店
所在地：千葉県木更津市金田東3-1-1 2150区画
営業時間：10:00～20:00
■特設サイト「ポケモン Pika Pikaフェスティバル in 三井アウトレットパーク 木更津」は10月17日(金)公開予定
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/special/2510_pokemon/
10月の館内イベント概要
■ピアストリートにピカチュウが登場！
館内、ピアストリートに『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』の主人公とおそろいの衣装を着せてもらった、ピカチュウが登場！ご家族やお友達と遊びにきてね！
開催期間：2025年10月25日(土)・26日(日)
１.12:00～ ２.15:00～
開催場所：三井アウトレットパーク 木更津内 ピアストリート
11月のSNSプレゼントキャンペーン概要
■Instagramプレゼントキャンペーンを開催！
期間中、三井アウトレットパーク 木更津公式Instagramアカウントをフォローいただき、当キャンペーン投稿にいいね！をすると『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』に登場するポケモンたちのぬいぐるみが抽選で10名様に当たります！
この機会をお見逃しなく！
開催期間：2025年11月1日(土) ～ 30日(日)
Instagramアカウント： https://www.instagram.com/mop_kisarazu.official/
12月のショッピングプレゼントキャンペーン概要
■「ここに決めた！ ピカチュウのラッキーボックス！出張版」を開催！
期間中、館内で10,000円（税込・合算可）以上お買い上げいただくと、ポケモングッズや三井アウトレットパーク お買物・お食事券が当たるキャンペーンを開催！
楽しくクリスマスショッピングをして、ステキなプレゼントでさらにハッピーに！
開催期間：2025年12月20日(土) ・ 21日(日)
館内装飾概要
■ポケモン達が輝くイルミネーションになって登場！
館内、ガーデンテラスにポケモンデザインのイルミネーションが点灯！さまざまなポケモンが登場しているのでぜひ、探しに来てみてください！ステキな記念写真を撮って、思い出を添えSNSに投稿しよう！
開催期間：2025年10月25日(土)～2026年2月23日(月・祝)予定
開催場所：三井アウトレットパーク 木更津内 ガーデンテラス
■館内各所のポケモンたちを見つけよう！
館内の柱やガラス面など、さまざまな場所にポケモンたちが登場！大好きなポケモンが見つかるかも！？ぜひ、探しに来てみてください！
開催期間：2025年10月25日(土)～12月25日(木)
開催場所：三井アウトレットパーク 木更津内 ピアストリート、フードコート入口、ウェルカムホール、キッズパーク、ルーフテラス
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
《三井アウトレットパーク 木更津 施設基本情報》
「BOSO CITY RESORT」をコンセプトに、海沿いの自然豊かな立地特性を活かしたリゾート型アウトレットモール。
東京湾アクアラインで東京都心部・神奈川県など首都圏広域からのアクセスにも優れています。
店舗はすべて1階建ての設計となっており、空と風を感じられる開放的な空間で心地よくショッピングを楽しんでいただけます。
また、2025年6月には店舗数がさらに約30店舗増え、施設全体で約330店舗と日本最大級の店舗数を誇る圧倒的なスケールに拡大いたしました。
千葉県木更津市金田東3-1-1 ／ 駐車場：約6,000台(無料)
【物販】10:00～20:00
【レストラン】11:00～21:00 ※店舗により異なります。
【フードコート】10:30～21:00 ※店舗により異なります。
【カフェ】9:30～21:00 ※店舗により異なります。
詳しくは施設ウェブサイトをご確認ください。
※画像はイメージです。
※予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。