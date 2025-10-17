

レーザープリンターで簡単に印刷できる識別用タグ 「レーザープリンター用マーカープレート」の販売開始について



「インシュロック（R）*¹」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイトン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：関 智見）は、レーザープリンターで印字可能な識別用タグ「レーザープリンター用マーカープレート」を10月24日（金）より販売開始いたします。

【レーザープリンター用マーカープレート詳細（弊社Webサイト）】 https://www.hellermanntyton.co.jp/product/id/marking/laser_markerplate

【レーザープリンター用マーカープレート】の特長

レーザープリンターで印刷可能

レーザープリンターの差し込み印刷で印字ができ、ハサミなどを使わずに手で剥がして使用することができます。表裏どちらの面にも印刷が可能です。

様々な情報の印字に対応

印字スペースが大きいため、2次元コード(QRコード*²など)やバーコードの印字にも対応可能です。

幅広い結束径の対象物に取り付け可能

T60タイプまでのインシュロックタイを使用できるため、様々な結束径の対象物に取り付けが可能です。

＊1「インシュロック」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。

＊2「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【製品詳細（弊社Webサイト）】

https://www.hellermanntyton.co.jp/product/id/marking/laser_markerplate

【製品仕様】

型番・使用インシュロックタイ

型番：TAGNIMP24L-VTM0 使用インシュロックタイ：T60タイプまで

材質・常時使用温度範囲

材質：ポリエステルフィルム 常時使用温度範囲：-40℃～+60℃（装着後）

印字部色・印字部寸法・穴径

印字部色：白 印字部寸法：20.0×40.0mm 穴径：Φ5.5mm

価格

オープン

■ヘラマンタイトンについて

HellermannTyton（ヘラマンタイトン）グループは、1935年にドイツで創業されて以来90年以上にわたり、インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の幅広い業界で使用されています。

日本法人は1970年に設立され、研究開発部門から金型製造、設計、品質保証部門まで同一敷地内に配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいております。

以上