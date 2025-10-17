CoCo壱番屋×北野エース 懐かしの味を再現した「復刻版カレーハウスCoCo壱番屋のハヤシライス」発売
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、代表取締役社長執行役員：油山哲也）は、カレーハウスCoCo壱番屋などを運営する株式会社壱番屋との共同開発商品「復刻版カレーハウスCoCo壱番屋のハヤシライス」を10月13日（月）に発売いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332012&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332012&id=bodyimage2】
■「忘れられない味を再現したい」復刻版ハヤシライス開発経緯
「2004年頃にCoCo壱番屋で提供されていた、忘れられないハヤシライスがある」と、北野エースの社内から声があがったことをきっかけに始まった今回の共同開発企画。食料品専門店・北野エースでは300種類以上のレトルトカレーを販売していますが、ハヤシライスの取扱いはほとんどありません。そんな中、とっておきのハヤシライスを開発しようと両社手を取り合って商品開発に取り組みました。企画がスタートしたものの、当時提供されていたハヤシライスのレシピデータが残っていないことが発覚。そこで、当時を知るCoCo壱番屋開発部の方が立ち上がり、記憶と味覚を頼りに試作と試食を繰り返した結果「この味なら【復刻版】を謳える！」とCoCo壱番屋の社長にも太鼓判をもらうことができ、ようやく復刻版ハヤシライスが完成しました。
■商品情報
デミグラスのコクの中にトマトの爽やかな酸味が調和した飽きのこない味わい。ハヤシライスをこよなく愛する提案者の思い出の味わいを表現すべく、試行錯誤の末の完成となりました。CoCo壱番屋では限定店舗で現在もハヤシライスを提供していますが、その味とも一味違う懐かしい【復刻版】ハヤシライスです。
商品名：復刻版カレーハウスCoCo壱番屋のハヤシライス
発売日：2025年10月13日（月・祝）
本体価格：729円
規格：180g
販売店舗：全国の北野エース店舗、北野エースWEB SHOP
※店舗によりお取り扱い状況が異なる場合がございます。最新の在庫状況はお近くの店舗まで
お問い合わせください。
※掲載画像はイメージです。内容は予告なく変更とさせていただく場合がございます。
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-123-1 西岡ビル2F
代表者：代表取締役社長執行役員油山哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
配信元企業：株式会社エース
