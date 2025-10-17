児童虐待ゼロを目指し21団体が連携。「ORANGE WALK 2025」11月1日スタート

NPO法人チャイボラ

特定非営利活動法人チャイボラ（所在：東京都豊島区、代表理事：大山 遥、以下「チャイボラ」）は、児童虐待防止推進月間の2025年11月1日（土）～11月30日（日）に歩いて児童虐待防止に取り組む団体に寄付を届けるイベント【ORANGE WALK 2025（以下ORANGE WALK）】の支援先団体の一つとして選ばれました。チャイボラを応援してくださる参加者を募集します。

ORANGE WALKは、参加者の歩数に応じて児童支援団体への寄付を実現する、児童虐待防止推進月間の啓発イベントです。「#児童虐待ゼロ」をコンセプトに、日常の歩行が社会貢献につながる仕組みを提供しています。

2022年に始まり、これまでに累計87,000人以上が参加。昨年は16団体が参加し、参加者は40,000人を超え、国内最大級の児童福祉イベントとなりました。

4年目を迎える今年は、全国から21の団体が参画し、さらなる拡大へ。参加者数50,000人の参加を目標としています。

なぜ、ORANGE WALK なのか？

児童虐待防止のシンボルカラー「オレンジ」を掲げ、11月1日（土）～11月30日（日）に「ORANGE WALK」を開催します。通勤や散歩など日常の歩行で誰でも参加でき、児童虐待の現状と子どもたちへの生涯的影響を広く社会に伝える啓発イベントです。

主催の岩朝代表は「児童虐待は尊い命と人生を奪います。同じ目的の団体と連携し、大きなインパクトで社会にメッセージを伝えます」と述べており、参加しやすさと社会的意義を両立させた新しい啓発手法として注目されています。

◆ORANGE WALK 2025概要◆

ORANGE WALKは、スマートフォンから手軽に参加でき、児童虐待のない社会を目指す21の支援団体とともに、全国規模で実施されます。

ORANGE WALK 特設サイト：https://npojcsa.com/orangewalk/2025/index.html

ウォーク期間：11月1日（土）0:00～11月30日（日）24:00

参加エントリー期間：10月17日（金）10:00～11月30日（日）24:00

参加方法：スマートフォンアプリ「minpo」もしくは 「Green Ponta Action」から参加

※エントリー・参加方法の詳細は、特設サイト(https://npojcsa.com/orangewalk/2025/index.html#:~:text=%E5%8F%82%E5%8A%A0-,%E6%96%B9%E6%B3%95,-FLOW)からご確認ください。

◆株式会社Yogibo協賛 特別キャンペーン実施◆

ORANGE WALK期間中に、冠スポンサーの株式会社Yogiboの協賛により、特別コラボキャンペーンを実施します。

キャンペーン１.：Yogiboと歩こう！10万歩チャレンジ

特典内容：Yogiboギフトカード 5,000円分

応募方法：ORANGE WALK期間中に累計10万歩を達成した方の中から抽選

キャンペーン２.：Yogibo×ORANGE WALK X連携キャンペーン

特典内容：ORANGE WALKオリジナルYogiboグッズ

応募方法：以下の2つの条件を満たした方の中から抽選

1．ORANGE WALKの公式Xアカウント(https://x.com/orange_walk2025)をフォロー

2．指定の投稿をハッシュタグ「#ORANGEWALK」、「#児童虐待ゼロ」をつけてリポスト



※その他コラボキャンペーンの実施も予定しています。各キャンペーンの詳細は、ORANGE WALK公式Xアカウント(https://x.com/orange_walk2025)にて随時告知いたします。

◆支援先団体◆ ※50音順

一般社団法人明日へのチカラ（大阪府 公式HP：https://asuchika.org/）

NPO法人M-STEP（千葉県 公式HP：https://m-step.org/）

認定NPO法人かものはしプロジェクト（東京都 公式HP：https://www.kamonohashi-project.net/）

認定NPO法人CAPセンター・JAPAN（大阪府 公式HP：https://cap-j.net/）

九州若者サポートネットワーク事業（大分県 公式HP：https://9sapo.com/）

子育て応援プレイスそのまま（長崎県 公式HP：https://omura.city/sonomama/）

一般社団法人コンパスナビ（埼玉県 公式HP：https://compass-navi.or.jp/index.html）

認定NPO法人児童虐待防止協会（大阪府 公式HP：https://www.apca.jp/）

認定NPO法人3keys（東京都 公式HP：https://3keys.jp/）

NPO法人タイガーマスク基金（東京都 公式HP：https://www.tigermask-fund.jp/）

認定NPO法人D×P（大阪府 公式HP：https://www.dreampossibility.com/）

一般社団法人Try Angle（石川県 公式HP：https://try-angle.org/）

認定NPO法人日本こども支援協会（大阪府 公式HP：https://npojcsa.com/index.html）

認定NPO法人ノーベル（大阪府 公式HP：https://nponobel.jp/）

認定NPO法人バディチーム（東京都 公式HP：https://buddy-team.com/）

NPO法人フェアスタートサポート（神奈川県 公式HP：https://fair-start.co.jp/）

認定NPO法人ブリッジフォースマイル（東京都 公式HP：https://www.b4s.jp/）

認定NPO法人フローレンス（東京都 公式HP：https://florence.or.jp/）

認定NPO法人ホームスタート・ジャパン（東京都 公式HP：https://www.homestartjapan.org/）

一般社団法人未熟児家族支援・がんばりっこ（東京都 公式HP：https://ganbarikko.net/）

協賛スポンサー・パートナー

冠スポンサー

URL：https://yogibo.inc/

協賛

URL：https://backstage.inc/hp%20old

URL：https://levela.co.jp/

URL：https://postech.co.jp/

主催

URL：https://npojcsa.com/index.html

特別協力

URL：https://www.brightway-osaka.com/

アーティスト/上田バロン

URL：https://frlamemonger.com/

URL：https://breakingdown.jp/

協力

URL：https://www.andrew.ac.jp/

運営パートナー

株式会社ロイヤリティ マーケティング

URL：https://www.loyalty.co.jp/

コングラント株式会社

URL：https://congrant.com/jp/

特定非営利活動法人チャイボラ

所在：東京都豊島区

代表理事：大山 遥



児童養護施設含む社会的養護施設の職員確保と定着を支援する国内で唯一の団体。こども家庭庁「令和7年度社会的養護魅力発信等事業」に採択されている。全国の1/3以上の施設をサポートしており、児童養護施設については全体の50％を超える施設が採用に活用している。主な活動内容は、社会的養護総合情報サイト「チャボナビ」の運営、施設見学会の企画運営、大学・短大・専門学校への出張授業、施設職員の定着を目的とした研修の運営等。業界内の先駆的な取り組みを積極的に行っており、全国の施設をオンライン上で見学できる「見学フェア」や、メタバース上での交流イベントなども実施している。代表の大山は、2024年4月Forbes Japan発行『100通りの「世界を救う希望』 に選出。



・NPO法人チャイボラ公式HP https://chaibora.org

・社会的養護 総合情報サイト「チャボナビ」 https://chabonavi.jp/