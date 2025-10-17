【セミナー】11/13（木）・12/11（木）開催！セキュアスカイ主催 「クラウド型WAF＋DDoS対策解説 オンラインセミナー ～Webアプリの脆弱性攻撃とDDoS攻撃から企業を守る～」
安全なWebサイトを実現するために脆弱性診断とクラウド型WAFを提供する株式会社セキュアスカイ・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役：大木 元、以下：セキュアスカイ）は、WAFの導入を検討している方やDDoS攻撃への対策を検討している方向けに、「クラウド型WAF＋DDoS対策解説 オンラインセミナー ～Webアプリの脆弱性攻撃とDDoS攻撃から企業を守る～」と題したセミナーを2025年11月13日（木）と12月11日（木）に開催します。
近年、Webアプリケーションへの攻撃は年々高度化・巧妙化しており、脆弱性を突いた攻撃やDDoS攻撃によるサービス停止など、企業にとって重大なリスクとなっています。
本セミナーでは、最新の攻撃手法とクラウド型WAFとDDoS対策を活用した防御策を、導入検討段階の方から運用担当者の方まで分かりやすく解説します。
●このような方にオススメ
・初めてWAF導入を検討している方
・自社や顧客向けにWAF・DDoS対策の情報を収集している方
・Webサイトのセキュリティ対策を強化したい方
・ゼロデイ攻撃・DDoS攻撃への備えを検討中の方
・導入・運用コストや手間を最小限にしたい方
●セミナー内容
・最新の攻撃手法とその防御策がわかる
・WAF選定・運用時に失敗しないポイントが学べる
・実際の被害事例と対策事例を通じて現実的な対策を理解できる
・クラウド型WAF＋DDoS対策を活用した多層防御戦略がわかる
●開催概要
開催日時 ：
・2025年11月13日（木）14:00～15:00（開場 13:50）
・2025年12月11日（木）14:00～15:00（開場 13:50）
※ セミナー内容は同一のものになります。
参加費 ：無料
視聴方法 ：Zoomウェビナー（お申込みいただいた方に、視聴用URLをメールにてご案内いたします。）
主催 ：株式会社セキュアスカイ・テクノロジー
詳細・お申込み ：https://securesky-plus.com/security/3459
● クラウド型WAFサービス「Scutum（スキュータム）」について
インターネット上で「盾」となって、Webサイトを不正アクセス（攻撃）から守るセキュリティサービスです。お任せ運用・低コストでかつ余計な自前の設備を一切持つことなく、より安全なWebサービスの提供を実現します。
サービス詳細：https://www.scutum.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331759&id=bodyimage2】
●「Scutum DDoS対策サービス」について
お客様のWebサイトへのアクセス不能や機能停止を狙ったDDoS攻撃からWebサイトを守るセキュリティサービスです。AWS上に構築されたDDoS対策装置を経由することにより、通信を監視し、ネットワークやサーバ機器へのトラフィックの過負荷を緩和することで、正常な通信の維持を図り、お客様のWebサイトやサービス提供の継続を実現します。
サービス詳細：https://www.scutum.jp/services/ddos_protection.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331759&id=bodyimage3】
クラウド型WAF「Scutum」とのシームレスな連携により、前段でDDoS攻撃を検知/遮断し、その後にScutum本体がアプリケーションレイヤーの脆弱性を狙った攻撃の検知/防御を行う多段構成でWebサイトを守ります。下位レイヤーのDDoS攻撃対策も、上位レイヤーへの高度な攻撃の防御も、お客様側では区別を意識することなく、ワンストップでスムーズな導入・運用・サポートが可能です。
近年、Webアプリケーションへの攻撃は年々高度化・巧妙化しており、脆弱性を突いた攻撃やDDoS攻撃によるサービス停止など、企業にとって重大なリスクとなっています。
本セミナーでは、最新の攻撃手法とクラウド型WAFとDDoS対策を活用した防御策を、導入検討段階の方から運用担当者の方まで分かりやすく解説します。
●このような方にオススメ
・初めてWAF導入を検討している方
・自社や顧客向けにWAF・DDoS対策の情報を収集している方
・Webサイトのセキュリティ対策を強化したい方
・ゼロデイ攻撃・DDoS攻撃への備えを検討中の方
・導入・運用コストや手間を最小限にしたい方
●セミナー内容
・最新の攻撃手法とその防御策がわかる
・WAF選定・運用時に失敗しないポイントが学べる
・実際の被害事例と対策事例を通じて現実的な対策を理解できる
・クラウド型WAF＋DDoS対策を活用した多層防御戦略がわかる
●開催概要
開催日時 ：
・2025年11月13日（木）14:00～15:00（開場 13:50）
・2025年12月11日（木）14:00～15:00（開場 13:50）
※ セミナー内容は同一のものになります。
参加費 ：無料
視聴方法 ：Zoomウェビナー（お申込みいただいた方に、視聴用URLをメールにてご案内いたします。）
主催 ：株式会社セキュアスカイ・テクノロジー
詳細・お申込み ：https://securesky-plus.com/security/3459
● クラウド型WAFサービス「Scutum（スキュータム）」について
インターネット上で「盾」となって、Webサイトを不正アクセス（攻撃）から守るセキュリティサービスです。お任せ運用・低コストでかつ余計な自前の設備を一切持つことなく、より安全なWebサービスの提供を実現します。
サービス詳細：https://www.scutum.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331759&id=bodyimage2】
●「Scutum DDoS対策サービス」について
お客様のWebサイトへのアクセス不能や機能停止を狙ったDDoS攻撃からWebサイトを守るセキュリティサービスです。AWS上に構築されたDDoS対策装置を経由することにより、通信を監視し、ネットワークやサーバ機器へのトラフィックの過負荷を緩和することで、正常な通信の維持を図り、お客様のWebサイトやサービス提供の継続を実現します。
サービス詳細：https://www.scutum.jp/services/ddos_protection.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331759&id=bodyimage3】
クラウド型WAF「Scutum」とのシームレスな連携により、前段でDDoS攻撃を検知/遮断し、その後にScutum本体がアプリケーションレイヤーの脆弱性を狙った攻撃の検知/防御を行う多段構成でWebサイトを守ります。下位レイヤーのDDoS攻撃対策も、上位レイヤーへの高度な攻撃の防御も、お客様側では区別を意識することなく、ワンストップでスムーズな導入・運用・サポートが可能です。