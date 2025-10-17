学校・学習塾の安全確保へ 盗撮対策をまとめた特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役:兼松拓也、本社:愛知県名古屋市）は、2025年10月17日、学校や学習塾の盗撮対策に役立つ情報をまとめた特設ページを公開しました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/education/column-02.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251017
■学校・学習塾で増える盗撮トラブル 深刻化するプライバシー侵害
近年、学校や学習塾において教職員や講師、生徒同士による盗撮事件が相次いで報道されています。
中には、教員グループで盗撮画像を共有するなど、教育現場の信頼を損なう深刻な事例も発生しています。
また、スマートフォンや小型カメラの普及により、トイレや更衣室などプライバシーが守られにくい場所での隠しカメラ被害も増えています。
こうした状況を受け、学校や塾の管理者・運営者には、再発防止と早期発見を目的とした対策の強化が求められています。
■被害生徒の心のケアと、学校・保護者ができるサポート
盗撮の被害に遭った生徒は、「気持ち悪い」「怖い」といった強い嫌悪感や不安を抱きやすく、心に深い傷を負うことがあります。
「また撮られるのでは」という恐怖心から、人前に出ることを避けたり、登校をためらったりするケースもあります。
被害を受けた生徒の気持ちを軽視せず、安心して話せる環境を整えることが大切です。
そのためには、学校と保護者が連携し、心理的ケアを継続的に行うことが重要です。
■盗撮防止に役立つ防犯カメラの抑止効果と証拠能力
人は「見られている」と感じるだけで、不正行為を控える傾向があります。
とくに盗撮のように人目を避けて行われる行為に対しては、防犯カメラの存在が強い心理的抑止力となります。
また、被害者の証言だけでは状況の確認が難しい場合でも、映像記録があれば加害者の特定や行為の確認が可能です。
防犯カメラは、被害の未然防止と事後対応の両面で教育現場の安全を支える有効な手段といえます。
■防犯カメラ設置時の注意点
防犯カメラを設置する際は、映像データの管理方法とプライバシーへの配慮が欠かせません。
映像には個人が特定できる情報が含まれるため、管理を誤ると「二次被害」や「不信感」を招くおそれがあります。
また、盗撮対策を目的とする場合でも、更衣室やトイレなどプライバシー性の高い場所には設置しないなど、慎重な判断が必要です。
トリニティーでは、プライバシーや運用面にも配慮しながら、最適な設置場所や管理体制を専門的な視点で提案しています。
■教育機関の防犯対策をサポート 初期費用ゼロで始められる防犯カメラレンタル
生徒の安全を守るため、防犯カメラを導入する教育施設は年々増えています。
しかし、複数台の設置や録画機器の導入などには初期費用がかかることから、予算面で導入をためらうケースも少なくありません。
トリニティーでは、そうした課題に応えるために初期費用0円の防犯カメラレンタルプランを提供しています。
月額制で導入できるため、学校や学習塾でも負担を抑えながら安全対策を進めることが可能です。
▼レンタルについてはこちら
https://www.trinity4e.com/security-camera-rental.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251017
■「万が一盗撮事件が起きたら」初期対応と法的責任を分かりやすく解説
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/education/column-02.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251017
