デジタル変革の波の中、日本のEFSS市場は2031年までに13億4000万米ドルを超えると予測
業界アナリストによると、日本の企業向けファイル同期・共有（EFSS）市場は目覚ましい成長を遂げており、2022年には2億1,710万米ドルに達し、2031年には13億4,720万米ドルに達すると予測されています。これは、2023年から2031年の予測期間中に23.54%という力強い年平均成長率（CAGR）を反映しています。
この急激な成長は、日本がセキュアなデジタルトランスフォーメーション、リモートワークの実現、そして企業全体にわたるコンテンツコラボレーションへの継続的な取り組みを明確に示しています。日本企業のデータドリブン化とクラウドへの依存が高まるにつれ、EFSSプラットフォームは、部門間や地域間でシームレスかつ安全で、コンプライアンスに準拠したファイルアクセスと共有を実現する上で、急速に不可欠な存在になりつつあります。
急速なデジタル化がセキュアなコンテンツコラボレーションの需要を牽引
近年、日本ではハイブリッドワーク環境の増加とサイバーセキュリティニーズの高まりを背景に、官民問わずデジタル化が加速しています。企業が生産性の維持、事業継続性の確保、そして厳格なデータセキュリティ要件の遵守を目指す中、エンタープライズグレードのファイル共有ソリューションの需要は急増しています。
エンタープライズ・ファイル同期・共有（EFSS）プラットフォームは、企業が複数のデバイス間でファイルを安全に保存、アクセス、同期、共有することを可能にし、リアルタイムコラボレーション、バージョン管理、暗号化転送、ユーザー認証などの機能を提供します。これらの機能は、安全な情報交換がミッションクリティカルな金融、ヘルスケア、製造、ITサービスなどの分野でますます重視されています。
クラウドベースのソリューションが市場の勢いを加速
クラウドファースト戦略は日本企業の標準となり、クラウドネイティブおよびハイブリッド導入モデルを提供するEFSSプラットフォームの導入を促進しています。大企業から中小企業までがクラウドベースのコラボレーションツールを導入する中、EFSSプロバイダーは、カスタマイズ可能なユーザー権限、エンタープライズ生産性向上スイートとの統合、オンプレミスのセキュリティ管理をサポートするソリューションを提供しています。
さらに、EFSSプラットフォームへのAIおよび機械学習技術の統合が進むことで、スマート検索機能の強化、コンプライアンスチェックの自動化、ストレージ管理の最適化が実現しています。これらの進歩により、EFSSは従来のストレージユーティリティから、企業の情報ガバナンスの中核を担う柱へと変貌を遂げています。
規制コンプライアンスとデータ主権が、ローカライズされたEFSSの導入を促進
日本の厳格な規制環境、特に医療、政府、銀行といった機密データを扱う業界においては、各国のデータプライバシー規制へのコンプライアンスを確保するEFSSプラットフォームの需要が高まっています。企業は、ローカライズされたデータセンター、きめ細かなアクセス制御、監査証跡を提供するプロバイダーをますます重視しており、これらは日本の個人情報保護法（APPI）やその他の関連フレームワークで定められたガイドラインを満たすために不可欠です。
