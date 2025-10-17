旅行先でサウナをどう楽しむ？観光地サウナのサービスや体験に関するアンケートを実施
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「観光地サウナのサービスや体験に関するアンケート調査」を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：18歳以上の方
回答数：138名
調査期間：2025年10月1日～2025年10月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press08/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage1】
【質問】旅行中にサウナを利用する場合、どんなタイミングを選びたいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage2】
「チェックイン後の夕方～夜」60.9%、「アクティビティのあと」17.4%、「観光の合間の休憩として」11.6%、「朝のリフレッシュに」8.0%、「その他」2.2%という結果でした。
【質問】観光地のサウナについて、どのようなサービスや体験があると魅力を感じますか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage3】
観光地のサウナにどのようなサービスや体験があると魅力を感じるかたずねたところ、最も多かったのは「サウナからの美しい眺め」で114人でした。次いで、「プライベート空間がある」70人、「アクティビティや温泉とセットで楽しめる」55人、「地元食材を使った「サウナ飯」」46人、「アロマやハーブを使ったサウナ」35人と続きます。
【質問】もし観光地のサウナを利用するとしたら、誰と一緒に利用したいと思いますか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage4】
「もし観光地のサウナを利用するとしたら、誰と一緒に利用したいと思いますか？」という問いに対しては、「一人で」が61人と最も多く、続いて「家族と」59人、「友人と」47人、「恋人・配偶者と」39人、「職場の同僚と」2人、「その他」3人という結果になりました。
【質問】観光地のサウナに関して、ご自身が楽しみにしていることや、こうあってほしいと思うことを教えてください。（一部抜粋）
・とにかくプライベートの空間を増やして欲しい。（50代/男性/会社員・団体職員）
・初心者でも安心して楽しめる設備があると嬉しい。（20代/女性/その他）
・自然の中でリラックスできること。（20代/男性/自営業）
・プライバシーが守られてゆっくりと静かに楽しめたら良いなと思う。（40代/女性/無職）
・きちんと設備が整っていること、そこならではの特別感があること。（30代/男性/会社員・団体職員）
・観光地の雰囲気を壊さないことを最優先に考えてほしい。（50代/男性/自営業）
・何も考えずに集中できる空間があると嬉しいです。（40代/女性/その他）
今回のアンケートからは、観光地のサウナに「美しい景色」や「プライベート空間」が求められていることが明らかになりました。さらに、約6割が「チェックイン後の夕方～夜」にサウナを利用したいと回答しており、多くの人が「サウナで旅の疲れを癒したい」と考えていることもわかりました。
今後は、こうしたニーズに応える新たなサービスや体験の充実が期待されます。観光地でのサウナ体験は、旅行の楽しみ方を広げる新たな選択肢として定着していくでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
■調査概要
調査対象：18歳以上の方
回答数：138名
調査期間：2025年10月1日～2025年10月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press08/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage1】
【質問】旅行中にサウナを利用する場合、どんなタイミングを選びたいですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage2】
「チェックイン後の夕方～夜」60.9%、「アクティビティのあと」17.4%、「観光の合間の休憩として」11.6%、「朝のリフレッシュに」8.0%、「その他」2.2%という結果でした。
【質問】観光地のサウナについて、どのようなサービスや体験があると魅力を感じますか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage3】
観光地のサウナにどのようなサービスや体験があると魅力を感じるかたずねたところ、最も多かったのは「サウナからの美しい眺め」で114人でした。次いで、「プライベート空間がある」70人、「アクティビティや温泉とセットで楽しめる」55人、「地元食材を使った「サウナ飯」」46人、「アロマやハーブを使ったサウナ」35人と続きます。
【質問】もし観光地のサウナを利用するとしたら、誰と一緒に利用したいと思いますか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330853&id=bodyimage4】
「もし観光地のサウナを利用するとしたら、誰と一緒に利用したいと思いますか？」という問いに対しては、「一人で」が61人と最も多く、続いて「家族と」59人、「友人と」47人、「恋人・配偶者と」39人、「職場の同僚と」2人、「その他」3人という結果になりました。
【質問】観光地のサウナに関して、ご自身が楽しみにしていることや、こうあってほしいと思うことを教えてください。（一部抜粋）
・とにかくプライベートの空間を増やして欲しい。（50代/男性/会社員・団体職員）
・初心者でも安心して楽しめる設備があると嬉しい。（20代/女性/その他）
・自然の中でリラックスできること。（20代/男性/自営業）
・プライバシーが守られてゆっくりと静かに楽しめたら良いなと思う。（40代/女性/無職）
・きちんと設備が整っていること、そこならではの特別感があること。（30代/男性/会社員・団体職員）
・観光地の雰囲気を壊さないことを最優先に考えてほしい。（50代/男性/自営業）
・何も考えずに集中できる空間があると嬉しいです。（40代/女性/その他）
今回のアンケートからは、観光地のサウナに「美しい景色」や「プライベート空間」が求められていることが明らかになりました。さらに、約6割が「チェックイン後の夕方～夜」にサウナを利用したいと回答しており、多くの人が「サウナで旅の疲れを癒したい」と考えていることもわかりました。
今後は、こうしたニーズに応える新たなサービスや体験の充実が期待されます。観光地でのサウナ体験は、旅行の楽しみ方を広げる新たな選択肢として定着していくでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ