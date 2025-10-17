全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクター「鉄道むすめ」２０周年記念プロジェクトのご案内　完全オリジナルＴＶアニメ２０２６年放送、YouTube生配信、スタンプラリーなど

株式会社トミーテック

タカラトミーグループの株式会社トミーテック（代表取締役社長：樅山 尚仁／所在地：栃木県下都賀郡）は、全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクター「鉄道むすめ」が、２０２５年１１月３０日（日）に２０周年を迎えることを記念して、これまでの「鉄道むすめ」の歩みや最新情報をお伝えするYouTube配信、スタンプラリーなどの記念プロジェクトを２０２５年１１月から順次実施いたします。

なお、すでに発表されている通り、２０周年を機に展開を広げる新たなコンテンツとして鉄道むすめから生まれた完全オリジナルTVアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」の２０２６年放送開始も決定しております。

また、２０２５年１０月１８日～１９日に開催される「第６３回 全日本模型ホビーショー」のトミーテックブースにて、記念プロジェクトに関する展示をいたします。

♢♦全国規模のデジタル方式スタンプラリー「鉄道むすめ巡り」開催決定！♦♢

２０２５年１１月２７日(木)から、全国各地で活躍する「鉄道むすめ」がいる鉄道事業者を巡るデジタル方式スタンプラリー「はたちだよ！鉄道むすめ巡り」が、第８回目として開催します。

今回は、全国の鉄道むすめに加えゲストキャラクターも登場し、総勢２８キャラクターがスタンプラリーに登場します。

本企画のために描き下ろされた限定デジタルスタンプを全国の駅を巡って集めていただく形式となっており、すべてのスタンプを集めてコンプリートを目指す楽しさも魅力のひとつです。

「はたちだよ！鉄道むすめ巡り」特設ページ：

https://tetsudou-musume.net/special/meguri2025/

♢♦鉄道むすめから生まれた完全オリジナルTVアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」２０２６年放送決定！♦♢

鉄道むすめから生まれた完全オリジナルＴＶアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」の制作が決定いたしました。放送は２０２６年を予定しております。

本作は鉄道旅行同好会（通称：てつりょー会）に所属する佐多みさき、春立うさ、折原こだま、八神うしおの４人の「乗り鉄」女子大学生が、鉄道むすめたちが働く世界で旅をしていく、新感覚「ゆる旅」アニメとなっております。

最新情報は、ＴＶアニメ公式ＨＰおよび鉄道むすめ公式ＨＰにて順次公開予定です。今後の展開にぜひご期待ください。

ティザー映像：https://t.co/nqsNaGJJYV

TVアニメ公式ＨＰ：

https://tetsuryo-anime.com/

TVアニメ公式Ｘアカウント：

https://x.com/tetsuryo_PJ

♢♦鉄道むすめ２０周年記念 YouTube生配信決定！♦♢

２０２５年１１月３０日(日) １９：００から、トミーテック公式ＹｏｕＴｕｂｅアカウントにてＹｏｕＴｕｂｅ生配信を実施いたします。ＭＣには、鉄道好きとしても知られる南田祐介さんと豊岡真澄さんをお迎えし、これまでの歩みや最新情報をお届けします。ＴＶアニメ「てつりょー！meet with 鉄道むすめ」の新情報も配信内で解禁予定です。ぜひご覧ください。

南田祐介さん豊岡真澄さん

トミーテックYouTube公式アカウント：https://www.youtube.com/channel/UCtsrmj7amz05ZlVyrPD4dxA

♢♦「ファミマプリント」第２弾 発売予定！♦♢

ファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、第１弾ご好評につき鉄道むすめのブロマイドの第２弾の発売を予定しております。

【第２弾 事業者ラインナップ】

青い森鉄道株式会社・仙台市交通局・多摩都市モノレール株式会社・秩父鉄道株式会社・長野電鉄株式会社・静岡鉄道株式会社・京阪電気鉄道株式会社・広島電鉄株式会社・島原鉄道株式会社・北九州高速鉄道株式会社

♢♦静岡県に新たな鉄道むすめが登場！♦♢

東海旅客鉄道株式会社と静岡１０線観光推進協議会（※）から、新たな鉄道むすめが仲間入りします。詳細は後日発表予定です。今後の続報をどうぞお楽しみにお待ちください。

※静岡１０線観光推進協議会 とは

静岡10線観光推進協議会は、静岡県内の鉄道・バス・船舶事業者10社が連携し、県内への観光誘致および交通の利便性向上を目的に活動している団体です。交通ネットワークを活かした取り組みを通じて、地域の観光振興に寄与しています。

♢♦ＫＡＤＯＫＡＷＡ「くじ引き堂」に鉄道むすめが登場！♦♢

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡが運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」にて、２０２５年１１月２０日(木)から、鉄道むすめの商品の受注が開始されます。

A賞：アクリルスタンド B賞：記念乗車証風パスケース C賞：アクリルキーホルダー D賞：スクエア缶バッジ

※画像はイメージです。商品の仕様は予告無く変更される場合があります。

商品のラインナップは、続々発表いたします。詳細は、以下よりご確認ください。

「くじ引き堂」公式ＨＰ：

https://kujibikido.com/?srsltid=AfmBOorMsOD1tV129ElaT8X7mest6JqX5OPhW9dRHHw2GVFr1C4FG_US

♢♦第６３回 全日本模型ホビーショー 開催概要♦♢

開催期間：２０２５年１０月１８日(土) ９：３０～１７：３０

１０月１９日(日) ９：３０～１６：３０

会 場：東京ビッグサイト[南３・４ホール] 東京都江東区有明３丁目１１－１

第６３回全日本模型ホビーショー特設サイト： https://hobbyshow.co.jp/

♢♦製品に関するお客様からのお問い合わせ先♦♢

株式会社トミーテック お客様相談室ニューホビー係

ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）

♢♦本件に関する報道各位からのお問い合わせ先♦♢

株式会社トミーテック 広報担当 ｍａｉｌ：tecpr@tomytec.takaratomy.co.jp

♢♦「鉄道むすめ」とは♦♢

鉄道むすめは、株式会社トミーテックが展開する、全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクターです。これまでにフィギュアやマスコット、ICカードケースなど、さまざまなグッズが展開されており、鉄道ファンやキャラクターグッズ愛好者から高い支持を受けています。

現在では、８８事業者、１１４名の鉄道むすめが日本中で活躍しています。

鉄道むすめ公式ＨＰ：https://tetsudou-musume.net/

鉄道むすめ公式Ｘアカウント：https://x.com/tateishi_aoba