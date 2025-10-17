マクビープラネットが「HonoConf 2025」にゴールドスポンサーとして協賛

株式会社Macbee Planet


「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：千葉 知裕、以下マクビープラネット）は、2025年10月18日に開催される技術カンファレンス「HonoConf 2025」にゴールドスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。




Hono Conference 2025

「HonoConf 2025」とは

HonoConf (Hono Conference)は、2024年に初めて開催され、今年で2回目を迎えるWebフレームワークHonoのコントリビューターとユーザーが集う技術カンファレンスです。


Honoは、Web標準APIに基づいて構築された「小さく、シンプルで、超高速」なWebフレームワークであり、Cloudflare WorkersやDeno、Bun、Node.jsなど、様々な環境で動作する柔軟性が大きな特徴です。当日は、有識者によるさまざまなトークセッションが予定されており、Honoを活用した開発事例など、多彩なトピックが発表される予定です。


「HonoConf 2025」開催概要

協賛の背景と意義

マクビープラネットは、マーケティング領域でデータとテクノロジーを活用し、成果報酬型のモデルでクライアントの成長を支援しています。その根底にあるのは、技術者の創造力を尊重し、テクノロジーの力で社会課題を解決するという姿勢です。


「HonoConf 2025」への協賛を通じてWebの未来を切り拓くHonoの発展とエンジニアコミュニティの活性化に貢献してまいります。




■すべてのマーケティングを成果報酬に 『Macbee Planet』

当社は、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。


■会社概要

会社名　：株式会社Macbee Planet


代表者　：代表取締役社長 千葉 知裕


所在地　：東京都渋谷区渋谷3-11-11


資本金　：2,635百万円(2025年4月末現在)


設立日　：2015年8月25日


事業内容： 成果報酬マーケティング事業


『Macbee Planet』公式サイト：https://macbee-planet.com


『Macbee Planet』公式X：https://twitter.com/Macbee_Planet