“もっと楽しいリユース”で持続可能な社会について考える「ふくちゃんリユスタ」がイオンモールSDGsフェスに参加

レクストホールディングス株式会社

レクストホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表：小栗 拓也）の子会社で、キッズリユース事業「ふくちゃんリユスタ」を展開する株式会社REGATE（本社：大阪府大阪市中央区、代表：福島 道子）は、2025年9月23日（火・祝）、イオンモール株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表：大野 惠司）が主催する「未来のために、楽しもう！イオンモールのSDGsフェス」に参加。豊中市パートナー企業として、イオンSENRITO専門館（大阪府豊中市）にてイベントブースを出展いたしました。

同イベントは、2025年9月12日（金）～9月25日（木）の14日間、全国各地のイオンモールで開催されたSDGsイベントで、行政機関や各地の地域団体、パートナー企業と連携し、SDGsについて考える取り組みを実施しました。

豊中市に店舗第1号店を構える「ふくちゃんリユスタ」は、リユースによって廃棄物処理におけるCO2排出量の削減に取り組むキッズリユース事業です。

当社はこの度豊中市パートナー企業として本イベントに参加。こどもたちにSDGsや環境問題について考える機会の提供を目的とし、豊中市に位置するイオンSENRITO専門館にてイベントブース「ふくちゃんリユスタSDGs巨大ガラポンチャレンジ」を出展しました。

「エコなアクション」や「エコなアイデア」をカードに書くことで、洋服やぬいぐるみなどのリユースアイテムが当たる巨大ガラポンにチャレンジできる本企画は、親子やプレママ・プレパパなど計98名の方にご参加いただきました。

「ふくちゃんリユスタ」は、想い出の詰まったキッズ・ベビーアイテムを捨てずに次の世代に“つなぐ”ことをミッションとしています。今後も地域に寄り添った“もっと楽しいリユース”の普及を通じて、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

イベントの様子

エコなアクションを考える参加者書いたカードは専用ボードへ巨大ガラポンにチャレンジする様子賞品のリユースこども服は好きなものを自由に選べます

イベント概要

イベント名：「未来のために、楽しもう！イオンモールのSDGsフェス」

開催期間：2025年9月12日（金）～9月25日（木）

会場：全国各地のイオンモール

■「ふくちゃんリユスタ」出展内容

イベントブース名：「ふくちゃんリユスタSDGs巨大ガラポンチャレンジ」

日時：2025年9月23日（火・祝） 10:00～17:00

場所：イオンSENRITO専門館（大阪府豊中市新千里東町1丁目1番3号） 2階 イオン銀行ATM横イベントスペース

参加費：無料

内容：「エコアなクション」や「エコなアイデア」をカードに書いて「ふくちゃんリユスタ」のリユースアイテムが当たる巨大ガラポンにチャレンジ

ガラポン賞品：リユースこども服・リユースぬいぐるみ・リユース服飾小物・お菓子（ハズレなし）

「ふくちゃんリユスタ」概要

2022 年に始動した「ふくちゃんリユスタ」は、こども服や知育玩具・ベビーカーなど、使用期間の短いベビー・こども用品を、次に必要な子育て世代へ”つなぐ”ことをミッションとするキッズリユースサービスです。店舗運営だけでなく、こども向けのフリマイベントを主催するなど、さまざまな活動を通して、“もっと楽しいリユース”の輪を広げていくことを目指しています。

公式サイト： https://reuste.jp/

公式Instagram： （関西）https://www.instagram.com/fukuchan_reuste

（東海）https://www.instagram.com/fukuchan_reuste_central

（関東）https://www.instagram.com/fukuchan_reuste_east

会社概要

株式会社REGATE

代表：代表取締役 福島 道子

本社所在地：大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号

URL：https://regate-inc.jp

設立年：2014年5月

資本金：3,000万円

事業内容：リユース事業

レクストホールディングス株式会社

代表：代表取締役 小栗 拓也

本社所在地：大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号

URL：https://www.rext.co.jp

設立年：2016年4月

資本金：7,000万円

事業内容：グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理など